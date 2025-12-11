هیات داوران مسابقه ملی «سینماحقیقت» ۱۹ معرفی شدند
هیات داوران بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، هفت سینماگر عضو هیات داوران مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
این داوران عبارتند از محمد آفریده، مدیر فرهنگی و تهیهکننده، محمدحسین حقیقی، مدیر فرهنگی، تهیهکننده و کارگردان، یاسر خیر، مستندساز، اعظم راوردار، نویسنده و استاد دانشگاه، محمد کارت، مستندساز، تهیهکننده و فیلمنامهنویس، سام کلانتری، کارگردان، تهیهکننده و عکاس و مهدی نورمحمدی، فیلمساز و مستندساز، هیات داوران بخش ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» 19 تا 25 آذرماه 1404 با دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس ملت در حال برگزاری است.