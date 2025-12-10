به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه های علمیه امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در نشست خبری شانزدهمین جشنواره علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید که در خبرگزاری حوزه برگزار شد با اشاره به ویژگی های جشنواره علامه حلی اظهار کرد: این جشنواره یک رویداد علمی رقابتی بین طلاب حوزه های علمیه است که در سطح مدرسه علمیه، استانی و ملی برگزار می شود و طلاب از هر سطحی در آن شرکت می کنند.

هدف اصلی جشنواره علامه حلی

معاون پژوهش حوزه های علمیه با بیان این که هدف جشنواره علامه حلی، شناسایی استعدادهای طلاب است تا از آنها حمایت شود، افزود: این جشنواره به دنبال ایجاد موج علمی در سطح حوزه های علمیه است و هر سال بر کمیت و کیفیت جشنواره، افزوده می شود.

انتشار ۲۹۰ مجله پژوهشی

وی ادامه داد: بخشی از فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه مربوط به نهادسازی پژوهشی است، به عنوان مثال اکنون ۲۹۰ مجله پژوهشی علمی در حوزه های علمیه و نهادهای حوزوی وجود دارد که ۱۰۰ مجله دارای رتبه برتر علمی است. کمتر از ۲۰۰ مجله تخصصی تخصصی هم در حوزه وجود دارد که این مجلات تخصصی گام به گام وارد مرحله کسب رتبه برتر علمی می شوند. برخی از مجلات علمی حوزه تا ۱۴ شماره در سال انتشار می یابد.

عضویت ۴ هزار حوزوی در انجمن های علمی حوزه

معاون پژوهش حوزه های علمیه افزود: حوزه علمیه ۵۰ مرکز پژوهشی خود را تائید کرده، ۲۵ مرکز حوزوی هم از وزارت علوم و نهادهای دیگر مجوز پژوهشی گرفته است. چهار هزار نفر از سرآمدان حوزوی هم در ۲۶ انجمن علمی حوزه حضور دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی تصریح کرد: توجه به پژوهش اهمیت زیادی دارد، زیرا پژوهش زیرساخت حکمرانی دینی، معرفت دینی، تمدن‌سازی و تربیت دینی است. حوزه علمیه نقش پژوهش در فعالیت‌های علمی، عملی، تبلیغی و ترویجی را پررنگ دیده و اولویت‌هایی برای دستیابی به اهداف خود تعیین کرده است.

رئیس مرکز امور نخبگان حوزه علمیه افزود: اولین اولویت، نهادسازی پژوهشی است. در این راستا، ۲۵۰ مجله پژوهشی در حال تولید است که ۱۰۰ مجله دارای رتبه ملی و کمتر از ۲۰۰ مجله علمی - تخصصی هستند. این مجلات در عرصه علوم اسلامی، دینی و انسانی منتشر می‌شوند و اگر از هر مجله سالانه دو شماره با شش مقاله منتشر شود، در هر سال ۶ هزار مقاله علمی به‌صورت روشمند و در راستای حل مسائل منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی بیان کرد: در حوزه‌های علمیه، نوع دیگری از فعالیت‌های پژوهشی در قالب پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در جریان است. شورای اعطای مجوزهای حوزه، از طرف انقلاب فرهنگی، مجوز اعطای رتبه علمی را صادر می‌کند. در حال حاضر، نزدیک به ۵۰ مرکز پژوهشی مستقیماً توسط حوزه تأسیس شده و حدود ۵۰ پژوهشکده دیگر با مجوز وزارت علوم دارای رتبه علمی هستند. این پژوهشگاه‌ها به جذب نخبگان حوزوی می‌پردازند و به تولید علوم می‌پردازند.

رئیس مرکز تدوین متون حوزه‌های علمیه با بیان اینکه حوزه دارای ۲۶ انجمن علمی است که چهار هزار نفر از استادان و پژوهشگران عضو آن‌ها هستند، گفت: هر انجمن شاخه‌های استانی و مدرسه‌ای نیز دارد و فعالیت‌هایی مانند تولید علم و راهنمایی پایان‌نامه‌ها را انجام می‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ کتابخانه در حوزه فعال است که حداقل ۱۰۰ کتابخانه، از نظر تراز، برتر محسوب می‌شوند. علاوه بر این، دو کتابخانه نیز جزو کتابخانه‌های برتر هستند: کتابخانه آیت‌الله حائری یزدی و کتابخانه آیت‌الله بروجردی.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی بیان کرد: شورای اعطای حوزه در کمیسیون مجلات علمی، انجمن‌های علمی و کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی، در حال صدور مجوز برای افرادی است که در سطح کشور، از میان حوزویان، توانایی پژوهش دارند.

تولیدت افتخارآمیز کتاب‌ سال

معاون پژوهش حوزه با اشاره به همایش کتاب سال حوزه، اظهار کرد: این همایش سالانه تولیدات علمی استادان و محققان را در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه بررسی می‌کند که برخی از آثار، افتخار حوزه به شمار می‌آیند و به حل مسائل کشور پرداخته‌اند.

وی افزود: اولویت‌های معاونت پژوهش، حمایت و شناسایی فعالان پژوهشی است. نخستین اولویت، تربیت پژوهشگر است، زیرا نیروی انسانی عامل اصلی در پژوهش محسوب می‌شود و توانایی ایجاد ارتباط بین مباحث بنیادی و نیازهای روز را دارد.



معاون پژوهش حوزه با بیان اینکه مدارس علمیه، پایه تربیت طلاب پژوهشگر هستند، گفت: تربیت استادان توانمند در عرصه پژوهش نیز جزء اولویت‌هاست. او همچنین تصریح کرد که اولویت دیگر معاونت، نظام مسائل پژوهشی است که در ۱۵ عرصه علمی مورد اولویت‌سنجی قرار گرفته و اولویت‌بندی مسائل دینی در استان‌ها نیز در حال شناسایی و انجام است.

حمایت از تحقیقات ناظر به حل مسائل کشور

حجت الاسلام والمسلمین عباسی اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، حمایت از پژوهشگران و تسهیل در اعتباربخشی به آنان است. در این راستا، دبیرخانه حمایت از پژوهش‌های مورد نیاز کشور (پناه) ایجاد شده است که فرصت‌های مطالعاتی برای حل مسائل فراهم می‌کند. تاکنون از ۶۰۰ مسئله حمایت شده و ۳۵۰ مورد از آن‌ها به کتاب تبدیل شده است.

وی افزود: راهبری و هم‌افزایی میان نهادهای پژوهشی نیز از دیگر اقدامات در حال انجام است که این امر از طریق ایجاد شوراها و طراحی نقشه‌های کلان در جریان است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی با بیان اینکه نقش پژوهش در تمدن‌سازی برای حوزه جدی گرفته می‌شود، گفت: تلاش حوزه بر این است که با تقویت گفتمان علم دینی مبتنی بر عقلانیت وحیانی، به کاربردی‌سازی علوم حوزوی و راهبری جریان علمی کشور بپردازد. همچنین نقد و تصحیح علوم وارداتی از دیگر فعالیت‌ها و دغدغه‌های حوزه است.

وی درباره ملموس نبودن برخی پژوهش‌ها بیان کرد که این مسئله عوامل مختلفی دارد. نخست، هجمه به نظام علم و دانایی، به‌ویژه در فضای مجازی است که موجب افزایش سطح تقاضا، شبهه و سؤال شده است. دوم، نهادهای اداری و اجرایی کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط مؤثری میان پژوهش و میدان عملی برقرار کنند.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی ادامه داد: ما کتابی درباره افراد ناتوان و کم‌توان رونمایی کردیم که برای مسئولان سازمان بهزیستی بسیار جالب بود. بنابراین، هم حوزه باید با سیاستگذاران میدانی ارتباط برقرار کند و هم نهادها و وزارتخانه‌ها مسائل خود را به حوزه ارائه دهند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر صد درس خارج فقه داریم، اما ارائه مسائل کمتر از سوی مسئولان انجام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی در پاسخ به پرسش درباره اینکه چرا جشنواره علامه حلی به سمت حل مسائل کشور پیش نرفته است، گفت: در کنار این جشنواره، کتاب سال حوزه نیز برگزار می‌شود که هدف اصلی آن حل مسائل است. اما جشنواره علامه حلی عمدتاً با هدف پژوهش‌آموزی، تمرین پژوهش، استعدادیابی و ارتقای مهارت‌های پژوهشی برگزار می‌شود.

ارسال ۲۰۰ هزار اثر به ۱۶ دوره جشنواره علامه حلی / شنبه ۲۲ آذر زمان اختتامیه جشنواره شانزدهم

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصالح مازنی، دبیر جشنواره علامه حلی نیز با اشاره به مراسم اختتامیه جشنواره، اظهار کرد: مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره و سومین دوره جشنواره اساتید روز شنبه ۲۲ آذر ساعت ۹ صبح با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه شهر قم برگزار می شود.

وی ادامه داد: جشنواره علامه حلی از سطح مدارس علمیه آغاز شد و طلاب مدارس علمیه از استان های مختلف در آن شرکت کردند، ارزیابی آثار در سطح استانی صورت گرفت و سپس از ارزیابی آثار برگزیده استانی هم در سطح ملی انجام شد.

دبیر جشنواره علامه حلی افزود: در طول ۱۶ دوره برگزاری جشنواره علامه حلی، حدود ۲۰۰ هزار اثر به این جشنواره رسید و طلاب از سطوح مختلف در جشنواره شرکت کردند. طلاب در جشنواره علامه حلی در قالب مقاله، کتاب، تحقیق پایانی و پایان نامه شرکت کردند، اما شرکت اساتید در جشنواره اساتید تنها در قالب های مقاله و کتاب بود. امسال هزار و پانصدمین سالگرد میلاد رسول اکرم(ص) است و به همین دلیل آثار با محوریت پیامبر اعظم(ص) در جشنواره علامه حلی مورد توجه بود.

وی افزود: در شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی ۷۳۷۷ طلبه برادر و ۲۶۰ طلبه خواهر شرکت کردند و آثار طلاب برادر در این دوره، ۹۳۸۲ و آثار طلاب خواهر هم ۳۸۹ اثر است و در مجموع ۹۷۶۱ اثر به شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی رسید که ۹۴۵۰ اثر در بخش عمومی و ۳۱۱ اثر در بخش ویژه با موضوع نقش حوزه های علمیه در راهبردهای فرهنگی عمومی و دینداری جامعه بود. از آثار رسیده به جشنواره علامه حلی، ۴۲۷ اثر به مرحله کشوری رسید.

حجت الاسلام والمسلمین مازنی با اشاره به آثار جشنواره علامه حلی به تفکیک قالب اثر اظهار کرد: در شانزدهمین دوره این جشنواره، ۷۶۳۲ مقاله، ۱۲۰۰ کتاب، ۷۹۲ تحقیق پایانی و ۱۳۷ پایان نامه به دبیرخانه جشنواره رسید. طلاب استان قم با ۱۸۲۸ اثر، طلاب استان اصفهان با ۸۴۵ اثر، طلاب استان خوزستان با ۸۳۱ اثر و طلاب استان تهران با ۶۵۷ اثر در این جشنواره، شرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد آثار برگزیده نهایی شانزدهمین جشنواره علامه حلی، ۴۹ اثر است که ۴۷ اثر مربوط به برادران طلبه و دو اثر هم مربوط به خواهران طلبه است. یک اثر برگزیده جشنواره رتبه یک، ۱۳ اثر برگزیده رتبه دو و ۳۵ اثر برگزیده رتبه سه است. ۴۸ اثر برگزیده جشنواره مربوط به بخش عمومی و یک اثر برگزیده مربوط به بخش ویژه است. از آثار برگزیده جشنواره، ۳۶ اثر مقاله، ۳ اثر کتاب، ۳ اثر تحقیق پایانی و ۷ اثر پایان نامه است. ۳۱ اثر برگزیده از قم، ۹ اثر برگزیده از تهران و ۹ اثر برگزیده از ۹ استان دیگر است.

مدیر ترویج پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: در سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه، ۶۰۱ استاد برادر و ۷۹ استاد خواهر شرکت کردند و ۱۰۸۹ اثر از اساتید برادر و ۱۵۱ اثر از اساتید خواهر به این جشنواره رسید. آثار جشنواره به تفکیک ۱۱۲۹ اثر در بخش عمومی و ۱۱۱ اثر در بخش ویژه بود و مجموع آثار شرکت کننده در سومین دوره جشنواره اساتید ۱۲۴۰ اثر می باشد که ۲۸۸ اثر به مرحله کشوری رسید. آثار جشنواره به تفکیک قالب اثر، ۸۷۳ مقاله و ۳۶۳ کتاب بوده است. استان های دارای بیشترین اثر به ترتیب قم با ۳۵۶ اثر، خوزستان با ۷۵ اثر، اصفهان با ۶۱ اثر و تهران با ۵۸ اثر می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مازنی با اشاره به آثار برگزیده سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: تعداد آثار برگزیده این دوره از جشنواره، ۴۴ اثر است که ۳۵ اثر مربوط به برادران و ۹ اثر مربوط به خواهران می باشد. آثار برگزیده جشنواره به تفکیک، چهار اثر رتبه یک، ۱۳ اثر رتبه دو و ۲۷ اثر رتبه سه است. تمام آثار برگزیده در بخش عمومی است و بخش ویژه جشنواره هیچ برگزیده ای نداشت.

دبیر جشنواره علامه حلی در پایان اظهار کرد: آثار برگزیده سومین دوره جشنواره پژوهشی اساتید شامل ۲۸ مقاله و ۱۶ کتاب است. استان های دارای بیشترین برگزیده به ترتیب قم با ۱۳ اثر، اصفهان با ۷ اثر، تهران با چهار اثر و لرستان و زنجان هر کدام با سه اثر می باشد.

انتهای پیام/