حجت الاسلام والمسلمین ثنایی:
ورزشگاه شهدای اقتدار؛ جلوهای از خودباوری، خدمت اجتماعی و توسعه پایدار در پردیسان در جهت کمک به زیرساخت های فرهنگی و ورزشی
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: این پروژه بزرگ فرهنگی و ورزشی بدون هیچگونه کمک دولتی و صرفاً با مدیریت درونسازمانی و با استفاده از ظرفیتهای داخلی دفتر تبلیغات اسلامی به منظور کمک به رفاه عمومی ساکنین منطقه پردیسان به سرانجام رسیده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر ثنائی، معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز چهارشنبه 19آذرماه در آیین افتتاح«مجتمع چندمنظوره فرهنگی ورزشی شهدای اقتدار ملی و زمین چمن مصنوعی شهید فخری زاده»، با تأکید بر بهرهبرداری از این پرژوه در شهرپردیسان اظهار کرد: این پروژه بزرگ فرهنگی و ورزشی بدون هیچگونه کمک دولتی و صرفاً با مدیریت درونسازمانی و استفاده از ظرفیتهای داخلی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با نگاه عام المنفعه و کمک به سرانه رفاهی، ورزشی در پردیسان به سرانجام رسیده است.
مدیر این پروژه عمرانی افزود: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با شناخت دقیق از نیاز روزافزون منطقه پردیسان به اماکن تفریحی، ورزشی و فضای سبز استاندارد، تصمیم گرفت تا این پروژه را بهعنوان «گامی ماندگار در ایفای مسئولیت اجتماعی نهادهای حوزوی» به اجرا درآورد.
وی تصریح کرد: پردیسان به عنوان شهری نوپا، جمعیتی جوان و پویایی دارد که بهویژه در سالهای اخیر از فقدان فضاهای عمومی برای ورزش، نشاط و همگرایی اجتماعی رنج میبرد. در همین راستا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بعد از تاکید مقام معظم رهبری درخصوص قم و ضرورت کار فرهنگی به جای انتظار برای بودجههای دولتی یا حمایتهای بیرونی، با تکیه بر «توان کارشناسی، مهندسی داخلی و برنامهریزی اصولی» اقدام به تأمین مالی و اجرایی طرح کرد؛ اقدامی که امروز از آن بهعنوان نمونهای موفق از «مدیریت جهادی در نقدینگی محدود» می توان یاد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین ثنائی با اشاره به اهمیت چنین پروژهای تأکید کرد: ما در دفتر تبلیغات اسلامی باور داریم که حوزۀ علمیه تنها با تدریس و تألیف شناخته نمیشود، بلکه باید در متن زندگی مردم بیش از پیش حضور داشته باشد. احداث مجتمع شهدای اقتدار ملی یکی از مصادیق پیوند علم، ایمان و عمل اجتماعی است.
وی با بیان اینکه «سلامت، نشاط و پویایی طلاب و روحانیون و کارکنان و خانوادههای آنان، سرمایهای برای تحقق مأموریتهای علمی و فرهنگی» دفتر تبلیغات اسلامی در سطح قم است، اظهارکرد: ایجاد این مجموعه ورزشی نه فقط برای کارکنان دفتر، بلکه برای همه اقشار ساکن در پردیسان طراحی شده و در آینده نزدیک با همکاری شهرداری، نهادهای اجتماعی و سازمان های ذیربط، خدمات گسترده آن در دسترس عموم مردم قرار میگیرد.
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: این پروژه همچنین در کنار نقش ورزشی و تفریحی، بخشی از طرح کلان «پردیسان سبز» است که بر توازن بین توسعه شهری و طبیعت متکی می باشد. در طراحی مجموعه، «اصول بهرهوری انرژی، استفاده بهینه از آب، و حفظ فضای سبز پیرامونی» رعایت شده و چشمانداز آن با کاشت 13هکتار از درختان زیتون و گل محمدی مزین گردیده است. بدینسان، مجتمع فرهنگی ـ ورزشی شهدای اقتدارملی، علاوه بر تأمین زیرساخت ورزشی استاندارد در منطقه، به نمادی از «اقتدار نرم حوزه» بدل شده است؛ اقتداری که در عمل، نتیجه «ایمان، خرد مهندسی، مدیریت منظم و تعهد به مردم» است.
مشخصات عمرانی و سازه ای این پروژه عظیم به این شرح است؛
- مساحت کل: 5000 متر مربع
- سالنهای جنبی: فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدنسازی، تنیس روی میز، سالن رزمی و هوازی
- زیر بنای سالن ورزشی: 1500 متر مربع
- محوطه زمین چمن شهید فخری زاده :2500 متر مربع
- ساختمان ورزشی با 5 سالن: در مجموع 1200 متر مربع زیربنا
- ارتفاع سالن:15 متر
کلنگ این پروژه در مردادماه ۱۴۰۳ به زمین خورد و اینک پس از 15 ماه تلاش شبانهروزی و با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد ریال، به سامان رسیده است.