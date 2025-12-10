نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت افتتاح شد
با حضور فعالان سینما، مستندسازان و اصحاب هنر و رسانه نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت، روز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در پردیس ملت آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم چهرههای فرهنگی و هنری و مستندسازانی چون حسین ترابی، مسعود زارعیان، شفیع آقامحمدیان، جواد رزاقیراد، هادی شریعتی، مرتضی شعبانی و… حضور دارند.
در ابتدای این مراسم تیزر بخشهای مختلف جشنواره امسال برای حضار پخش شد.
سینماحقیقت انعکاس زندگی ما و انعکاس واقعیتهاست
امین قدمی، مجری آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره با تبریک روز زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ما سالی پر فراز و نشیب را سپری کردیم. امروز باید به تمام کسانی که در جنگ ۱۲ روزه جانفشانی کردند، آن سربازانی که پشت لانچرها دفاع کردند، آن نانوایانی که دو شیفت کار کردند و فیلمسازانی که صحنهها و اتفاقات جنگ را ثبت کردند، ادای احترام کرد.
وی افزود: سینماحقیقت انعکاس زندگی ما و انعکاس واقعیتهاست و این دوره از جشنواره انعکاس متنوعی از موضوعات مختلف در فیلمها خواهد بود. امینی به حضور ۲۳ فیلم در بخش بخش مسابقه ملی فیلمهای بلند، ۲۵ فیلم در بخش مسابقه ملی فیلمهای کوتاه، ۲۰ فیلم در بخش مسابقه ملی فیلمهای نیمهبلند، ۲۴ فیلم در بخش جایزه شهید آوینی و ۱۷ فیلم در بخش فیلمهای مستند دانشجویی اشاره کرد و گفت: موضوعات فیلمها بسیار متنوع و رنگارنگ و با نگاه به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره است.
قدمی تاکید کرد: امسال تعدادی از هنرمندان و فیلمسازان نسبت به انتخاب فیلمها مشاوره دادند که ترکیب مشاوران مریم الهامیان، سعید الهی، رامتین بالف، سید حسین حقگو، هادی شریعتی، امیر عسکری، مریم فرهنگ، لیلا فولادوند، علیرضا قاسمخان، سید هاشم مرتضویان، هادی معصومدوست، محمود یارمحمدلو و حانیه یوسفیان بودند.
تقدیر از مشاوران جشنواره نوزدهم سینماحقیقت
با دعوت از این افراد بر روی سن، محمد حمیدیمقدم، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت گفت: در مجموع ۲۷ مشاور دبیر جشنواره را در انتخاب فیلمها کمک کردند. یک ماه شبانهروز فیلم دیدند و کار سختی را بر عهده داشتند. از مشاوران حاضر در جلسه و مشاورانی که در شهرهای دیگر هستند تقدیر میکنیم و تلاششان را ارج مینهیم.
در ادامه این برنامه از مشاوران حاضر در جلسه تجلیل شد.
هادی شریعتی از مشاوران جشنواره نیز بعد از تجلیل گفت: باید چنین فستیوالی را قدر نهیم و هر سال برای پرشکوه برگزار شدن آن تلاش کنیم.
نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت گردهمایی به وسعت ایران بزرگ است
محمد حمیدیمقدم، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت، با تقدیر از شرکتکنندگان جشنواره گفت: این حضور پربار بمب انرژی برای برگزارکنندگان جشنواره است و خستگی این مدت را از ما میگیرد.
حمیدیمقدم ادامه داد: نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت گردهمایی به وسعت ایران بزرگ است. جهان امروز ویژگیهای خاصی دارد و اتفاقات و جنگها تعاریف جدیدی ایجاد کرده و انسان در دنیای این چنینی به دنبال تعریف جدیدی از حیات و صلح است.
سینمای مستند سینمای واقعیتها و فرصتی برای طرح حقیقت است
وی تاکید کرد: سینمای مستند سینمای واقعیتها و فرصتی برای طرح حقیقت است. این دوره از جشنواره را زمانی آغاز میکنیم که اولین رویداد سینمای مستند ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه است و لازم بود به مردم این سرزمین ادای دین کنیم.
حمیدیمقدم افزود: سینماحقیقت تلاش میکند انعکاسی از هویت و زیبایی تمدن دیرینه ما و فرصتی برای بیان واقعیتها باشد و این افتتاحیه به نام مادران و زنان مزین است.
امیدواریم سینمای مستند حامل پیام صلح و انسان دوستی باشد
دبیر نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت یادآور شد: دورههای قبل با طرح واقعیت غزه جشنواره را همراه کردیم. چرا که یکی از هولناکترین نسلکشیها را شاهد بودیم. امروز امیدواریم سینمای مستند حامل پیام صلح و انسان دوستی باشد.
تجلیل از مشاوران انتخاب فیلمهای بخش بینالملل جشنواره سینما حقیقت
در بخش دیگری از این مراسم از شیرین نادری، علیرضا شاهرخی و مریم نقیبی، مشاوران انتخاب فیلمهای بخش بینالملل جشنواره سینما حقیقت تجلیل شدند.
دبیر نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت با اشاره به تعداد فیلمهای بخش بینالملل گفت: کار مشاوران در این بخش بسیار سخت بود و مشاوران زحمات زیادی را متحمل شدند.
حمیدیمقدم افزود: کیفیت فیلمهای بینالملل قابل توجه است. به عنوان مثال برای کسانی که به تغییرات اکوسیستم و محیط زیست علاقه دارند توصیه میشود که مستند «اقیانوس با دیوید اتنبرو» را ببینند.