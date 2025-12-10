آثار برگزیده جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) معرفی شدند
آثار برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) در بخشهای خیابانی و صحنهای معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) دبیرخانه جشنواره آثار بخشهای خیابانی و صحنهای را اعلام کرد.
بدون اولویت در بخش مسابقه صحنهای
۱ سگک مجتبی لاله زاری یزد/یزد
۲ قرار احمد اسدیان قم/قم
۳ رویاهای روشن میثم نویریان تهران/تهران
۴ جمعهای که تعطیل نبود سعید رضانژاد آذربایجان شرقی/تبریز
۵ افسانه اسبهای وحشی پدرام رحمانی آذربایجان غربی/ارومیه
۶ اسب حیوان عجیبیست هاشم شهربانو پورمحمدی کرمانشاه/کرمانشاه
۷ دژاوو کوروش سلمانی هرمزگان/بندرعباس
۸ فرنگیس امین پورمند اصفهان/اصفهان
۹ مرده ریگ پری بارانی همدان /ملایر
۱۰ این آدمهای غریب (نبض ثانیه) نوید جعفری فارس /شیراز
۱۱ درانتهای شب (در انتظار نقی) شاهین سلطانی تهران /پردیس
۱۲ مرگ فروزنده کیانوش احمدی تهران /شهریار
۱۳ تمام آرام یوسفی نیا تهران
بدون اولویت در بخش مسابقه خیابانی
۱ حنان افشین خدری کردستان/سنندج
۲ تنم وطنم مصطفی حسنی چهارمحال و بختیاری - لردگان
۳ آن سوی سکوت یاسر میرحمیدی گیلان/رشت
۴ عروس شط شایان سلطانی مرکزی/اراک
۵ تا وقتی که نفس بود محمد قدیمی تهران /شهریار
۶ عکاس باشی فرخنده دریایی البرز /کرج
۷ نجات سرباز رحمان حسین نادری تهران/ تهران
۸ بهمنشیر یک نفر مجتبی خلیلی اصفهان /اصفهان
۹ نامیران مهسا دهقانی یزد/یزد
۱۰ گتسی علیه یه چوم یه لنک حمید ناطقی-مارال ناطقی مازندران
۱۱ بندیره کاظم ارجمندنیا بوشهر
۱۲ ایراندخت ادینه رحیم نژاد تهران/شهر بهارستان
۱۳ مدرسه ما داود رمضان زاده هرمزگان /میناب
۱۴ قطرههای خون روی سنگفرش نرگس خاک کار همدان/ملایر
۱۵ نمره ۴ ابراهیم سرشوق اصفهان/خمینی شهر
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامهنویسی به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان برگزار خواهد شد.