آثار برگزیده جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) معرفی شدند

آثار برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) در بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) دبیرخانه جشنواره آثار بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای را اعلام کرد. 

بدون اولویت در بخش مسابقه صحنه‌ای

۱ سگک مجتبی لاله زاری یزد/یزد

۲ قرار احمد اسدیان قم/قم

۳ رویاهای روشن میثم نویریان تهران/تهران

۴ جمعه‌ای که تعطیل نبود سعید رضانژاد آذربایجان شرقی/تبریز

۵ افسانه اسب‌های وحشی پدرام رحمانی آذربایجان غربی/ارومیه

۶ اسب حیوان عجیبیست هاشم شهربانو پورمحمدی کرمانشاه/کرمانشاه

۷ دژاوو کوروش سلمانی هرمزگان/بندرعباس

۸ فرنگیس امین پورمند اصفهان/اصفهان

۹ مرده ریگ پری بارانی همدان /ملایر

۱۰ این آدم‌های غریب (نبض ثانیه) نوید جعفری فارس /شیراز

۱۱ درانتهای شب (در انتظار نقی) شاهین سلطانی تهران /پردیس

۱۲ مرگ فروزنده کیانوش احمدی تهران /شهریار

۱۳ تمام آرام یوسفی نیا تهران

بدون اولویت در بخش مسابقه خیابانی

۱ حنان افشین خدری کردستان/سنندج

۲ تنم وطنم مصطفی حسنی چهارمحال و بختیاری - لردگان

۳ آن سوی سکوت یاسر میرحمیدی گیلان/رشت

۴ عروس شط شایان سلطانی مرکزی/اراک

۵ تا وقتی که نفس بود محمد قدیمی تهران /شهریار

۶ عکاس باشی فرخنده دریایی البرز /کرج

۷ نجات سرباز رحمان حسین نادری تهران/ تهران

۸ بهمنشیر یک نفر مجتبی خلیلی اصفهان /اصفهان

۹ نامیران مهسا دهقانی یزد/یزد

۱۰ گتسی علیه یه چوم یه لنک حمید ناطقی-مارال ناطقی مازندران

۱۱ بندیره کاظم ارجمندنیا بوشهر

۱۲ ایراندخت ادینه رحیم نژاد تهران/شهر بهارستان

۱۳ مدرسه ما داود رمضان زاده هرمزگان /میناب

۱۴ قطره‌های خون روی سنگفرش نرگس خاک کار همدان/ملایر

۱۵ نمره ۴ ابراهیم سرشوق اصفهان/خمینی شهر

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج (سودای عشق) در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه‌نویسی به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان برگزار خواهد شد.

