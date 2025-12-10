خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «باستی‌هیلز» روی صحنه می‌رود

نمایش «باستی‌هیلز» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1725785
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «باستی هیلز» به کارگردانی رامین معصومیان از فردا ۲۰ آذرماه روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «باستی هیلز» به نویسندگی مشترک رامین معصومیان و حامد مهر اندیش و به کارگردانی رامین معصومیان روایت قتل یک آقازاده در شهرک معروف باستی‌هیلز است. 

در این نمایش که صدیقه صحت و پوریا رستمی تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارند، کیسان دیباج، اشکان دلاوری، دارا حیایی، آیلی شرفی، سیما سرمد، مارال مهاجر ایفای نقش می‌کنند. 

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: با ارسال بسته‌ای مشکوک در یک مهمانی در منطقه باستی هیلز همه‌چیز به هم می‌ریزد. 

سایر عوامل این نمایش عبارت‌اند از: مجری طرح: علی نصر، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، مدیر تولید: مهدی صفرزاده خانیکی، دستیار برنامه ریز: راحیل سلیمی، تبلیغات: سینما نوین، روابط عمومی: امیرحسین حسینی. 

دستیار برنامه‌ریز:   راحیل سلیمی، مسئول هماهنگی:  امیرعرشیا باقری، هاویر نظری، طراح لباس:  بهار فقریان، طراح گریم:  ادریس تقی زاده، مجری گریم:  صدف ربی،  سینا افشاری،  آهنگساز، طراحی صدا، ویدیو مپینگ: عرفان بیات .

بلیت فروشی این نمایش در سایت تیوال و گیشه تئاتر شهرزاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری