نمایش «باستیهیلز» روی صحنه میرود
نمایش «باستی هیلز» به کارگردانی رامین معصومیان از فردا ۲۰ آذرماه روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «باستی هیلز» به نویسندگی مشترک رامین معصومیان و حامد مهر اندیش و به کارگردانی رامین معصومیان روایت قتل یک آقازاده در شهرک معروف باستیهیلز است.
در این نمایش که صدیقه صحت و پوریا رستمی تهیهکنندگی آن را به عهده دارند، کیسان دیباج، اشکان دلاوری، دارا حیایی، آیلی شرفی، سیما سرمد، مارال مهاجر ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: با ارسال بستهای مشکوک در یک مهمانی در منطقه باستی هیلز همهچیز به هم میریزد.
سایر عوامل این نمایش عبارتاند از: مجری طرح: علی نصر، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، مدیر تولید: مهدی صفرزاده خانیکی، دستیار برنامه ریز: راحیل سلیمی، تبلیغات: سینما نوین، روابط عمومی: امیرحسین حسینی.
دستیار برنامهریز: راحیل سلیمی، مسئول هماهنگی: امیرعرشیا باقری، هاویر نظری، طراح لباس: بهار فقریان، طراح گریم: ادریس تقی زاده، مجری گریم: صدف ربی، سینا افشاری، آهنگساز، طراحی صدا، ویدیو مپینگ: عرفان بیات .
بلیت فروشی این نمایش در سایت تیوال و گیشه تئاتر شهرزاد است.