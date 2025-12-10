به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، موسوی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و سرمایه گذاران بخش خصوصی با موضوع ضرورت ورود و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مرمت و احیای بناهای تاریخی در هفته آینده اعلام کرد: بناهای تاریخی تنها نمادهای فرهنگی نیستند؛ بلکه می‌توانند موتور محرک اقتصاد گردشگری باشند.

او گفت: اگر نگاه به میراث فرهنگی صرفاً نگاه هزینه‌ای و موضوع هزینه‌بر نگاه شود، آنوقت تخریب تدریجی، سرنوشت بسیاری از بناهای ارزشمند و تاریخی کشور خواهد بود. اما زمانی که به آثار و بناهای تاریخی ایران به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه شود، حتی مرمت و احیای این بناها به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل می‌شوند که نه تنها به حفظ آثار تاریخی کشور کمک می کند که صنعت گردشگری و استغال محلی را نیز رونق می‌دهد.

سازوکار شفاف برای حضور سرمایه‌گذاران

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مهم‌ترین شرط ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بازسازی و مرمت آثار تاریخی را وجود سازوکارهای شفاف و قابل اتکاء در حمایت از سرمایه گذاران اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زمانی حاضر به ورود به موضوع مرمت بنا‌های تاریخی می‌شوند که بدانند پس از سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌برداری بلندمدت و اقتصادی از این مجموعه‌ها را خواهند داشت.

او افزود: واگذاری بلندمدت بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران با رعایت قوانین و مقررات مرتبط که با هدف بهره برداری اقتصادی از این آثار به مرمت و احیای بناهای تاریخی اقدام کرده اند نه تنها جبران هزینه‌های انجام شده برای مرمت این آثار را خواهد کرد که می تواند به کسب سود منطقی برای سرمایه‌گذاران نیز منجر شود.

سیدمصطفی موسوی، بر نقش نظارت دقیق وزارت میراث فرهنگی و دستگاه‌های مسئول بر روند مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: نظارت مسئولانه دستگاه ها و رها نکردن سرمایه گذاران در مرحله مرمت و احیای بناهای تاریخی عامل اصلی آسیب ندیدن اصالت معماری و هویت بناهای تاریخی در روند مرمت و احیای آن ها است.

این فعال اقتصادی در کشور با تاکید بر این که می‌توان میان نظارت فنی دولت و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در روند زنده شدن بناهای تاریخی نیازمند مرمت و احیاء توازن برقرار کرد تا هم سرمایه‌گذار انگیزه ورود به سرمایه گذاری در این بخش را داشته باشد و هم آثار و بناهای تاریخی کشور از خطر آسیب دور بمانند و تبدیل به مقاصد گردشگری سودآور برای سرمایه گذاران بخش خصوصی شوند.

توسعه جوامع محلی با احیای بناهای تاریخی

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به مرمت و احیای بناهای تاریخی نه تنها به حفظ هویت تاریخی کمک می کند که آینده جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او افزود: احیای هر بنای تاریخی می تواند زنجیره ای از مشاغل را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری فعال ‌کند. از استادکاران مرمت تا صاحبان کسب‌وکارهای کوچک گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی، رستوران‌ها و خدمات محلی نیز می توانند از منافع اقتصادی حاصل از احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی رها مانده و نیازمند مرمت برخوردار شوند.

موسوی اعلام کرد: احیای بناهای تاریخی کشور می‌تواند به رونق گردشگری، اقتصاد محلی و مهاجرت معکوس به شهرها و روستاهای کشور کمک ‌کند و به توسعه پایدار در بسیاری از مناطق کشور منجر شود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که دولت به تنهایی قادر به مرمت و احیای بناهای تاریخی فراوان کشور نیست تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی تنها راه جلوگیری از رهاشدگی و تخریب آثار تاریخی ارزشمند کشور است.

او افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با مرمت و بهره‌برداری اصولی از بناهای تاریخی، این آثار را دوباره به چرخه حیات و اقتصاد کشور بازگردانند و در کنار حفظ هویت تاریخی، اشتغال و درآمد پایدار برای مردم ایجاد کنند.

موسوی تاکید کرد: حمایت از حضور سرمایه‌گذاران در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی یک اقدام ملی و راهبردی است که منافع آن سه بخش میراث فرهنگی، اقتصاد و مردم را بهره مند می کند.

