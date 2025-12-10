خبرگزاری کار ایران
انتصابات مدیران پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش»

با صدور مجموعه‌ای از احکام از سوی ابراهیم حصاری دبیر پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش»، ساختار مدیریتی این رویداد سینمایی برای برگزاری دوره جدید نهایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه موج کیش، در این احکام، جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و سینما برای اداره بخش‌های تخصصی جشنواره منصوب شدند. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرتضی آسیابری به‌عنوان مدیر پشتیبانی و تدارکات، مهرداد ایاز در جایگاه مشاور اجرایی، مهرداد سلیمانی به‌عنوان مدیر فنی، محمد ساتعی در سمت مدیر برندینگ و شبکه‌های اجتماعی، هیلا سادات جاوید به‌ عنوان مدیر حقوقی و رضا پورزارعی در سمت مدیر روابط‌عمومی فعالیت خود را آغاز کردند.

همچنین کتایون اجتهادی به‌عنوان معاون اجرایی و علیرضا زحمتکش به‌عنوان مدیر هماهنگی تهران به ترکیب مدیریتی این رویداد اضافه شده‌اند تا پنجمین دوره جشنواره «موج کیش» با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برگزار شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «موج کیش» در سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای مهم در تقویم سینمای کوتاه کشور تبدیل شده است و انتظار می‌رود دوره پنجم آن با حضور فیلم‌سازان، فعالان رسانه‌ای و هنرمندان داخلی و خارجی، رونق بیشتری به جریان فیلم کوتاه ببخشد.

پنجمین دوره این رویداد به دبیری ابراهیم حصاری با هدف حمایت از تولید آثار خلاقانه در سینمای کوتاه، تقویت تعاملات فرهنگی، توسعه فضای حرفه‌ای برای فیلم‌سازان جوان و نمایش تولیدات نوآورانه داخلی و بین‌المللی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

