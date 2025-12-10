معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «حالا بزرگ شدیم»، « طلا»، «دختری به نام شایلی»، «کمانداران آمازون»، «خواستگاری»، «ماجراهای بین»، «سارقان اتومبیل سوار»، «بی نظم منظم»، «تلما»، «من مادر هستم»، «آن زن گفت»، «اورایان و تاریکی»، «دانه های فلفل و راز اعماق دریا»، «اسباب بازی جدید»، «جویندگان طلا»، «گلی جان»، «تاکسی 5»، «صنوبر»، «ایوان»، «سفر بخیر»، «تعقیب و گریز»، «انتقام فیلیپ (قسمت اول)»، «من هنوز ترینیتی هستم»، «مینی بوس»، «قول»، «ببرهای پرنده»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «بهشت زیر پای مادر»، «پسر دلفینی 1»، «داستان اسباب بازی 4»، «دایه مکفی»، «یل فام»، «خارج از ذهن»، «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید 3» و «کوچه کابوس»؛ پنجشنبه و جمعه 20 و 21 آذر ماه، مصادف با روز میلاد بانوی دو عالم و روز مادر و میلاد بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «حالا بزرگ شدیم» به کارگردانی «منهال بیگ»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی متیو کمپبل، جیوانی چمبرز، دیوید فولسوم، اوری هالیدی، لیل رل هاوری، بلیک کامرون جیمز و چارلز جنکینز؛ داستان دوستی صمیمی مالک و ارون را روایت میکند؛ دو پسربچهای که در مجموعه مسکونی فرسوده و پرتنشی در شیکاگو بزرگ میشوند، جایی که فقر عمیق، بیعدالتی نتیجه مستقیم دههها بیتوجهی سیستم آمریکاست. آنها با تخیل و بازیهای کودکانه سعی میکنند از واقعیت تلخ اطرافشان فرار کنند، اما پس از کشتهشدن یکی از همسایهها توسط پلیس، امنیت شکنندهشان فرو میریزد و خانوادهها ناچار میشوند درباره ترک محله تصمیم بگیرند. مادر مالک، که از سالها فشار و ناامنی خسته شده، میخواهد بچههایش را از این چرخه بیرون بکشد، در حالی که ارون نمیخواهد تنها دوستی واقعی زندگیاش را از دست بدهد. این جدایی ناخواسته، دو پسر را مجبور میکند زودتر از موعد بزرگ شوند و بفهمند که کودکیشان نه بر اثر انتخاب، بلکه زیر سایه ساختارهای ناعادلانه اجتماعی پایان مییابد.
فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی اکشای کومار و مونی روی؛ مربوط به سال ۱۹۴۶ و زمانی که هند به بریتانیا وابسته است و به عنوان یک کشور مستقل حق تصمیم گیری در امور کشورش را ندارد، مردی به نام تاپان مدیر تیم هاکی هند است، تیمی که تمامی بازیکنانش هندی نیستند و از کشورهای مختلف عضو دارد. تاپان آرزو دارد که تیمی مستقل بدون وابستگی به بریتانیا تشکیل دهد و مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا بتواند تیم را به قهرمانی برساند. اما مدیران بریتانیایی اجازه چنین تصمیمی را به تاپان نمیدهند. تاپان به مدت دو سال ورزش را کنار میگذارد و به آدمی مست و بیقید و بند تبدیل میشود. همسر تاپان که نمیتواند تاپان را این گونه ببیند، تصمیم میگیرد به همسرش کمک کند و او را از این وضعیت نجات دهد. تاپان با کمک همسرش مستی را کنار میگذارد و دوبار عزمش را جزم میکند و نزد مدیران بریتانیایی ورزش هند میرود و با درخواستهای متفاوت از آنها میخواهد که به او اعتماد کنند و اجازه بدهند که تاپان یک تیم مستقل از ورزشکاران هندی در بازی هاکی روی چمن تشکیل دهد. مدیران بریتانیایی به تاپان اعتماد میکنند. تاپان تیم را تشکیل میدهد اما…
فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» به کارگردانی «افشین سنگ چاپ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم که فرهنگهای مختلف ترکمن را در خود جای داده، داستان دختر ۸سالهای به نام شایلی است که علاقه زیادی به مادربزرگش گلخان دارد. گلخان مبتلا به مشکل قلبی است و نیاز به جراحی دارد. اما برای این کار پولی ندارند. اهالی تصمیم میگیرند با مشارکت در بافت یک قالی پول اجاره یک اسب را جور کنند که…
نازنین زهرا حسین نژاد، فرهاد بشارتی، ساناز سماواتی و مهناز قانع در فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» بازی کرده اند.
فیلم سینمایی جدید «کمانداران آمازون» به کارگردانی «کیم چانگ جو»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی یِئوم های، جردن لامبِرتونی و آنا روگیِ رو؛ درباره چو جین بونگ، مربی سابق تیراندازی با کمان و مدالآور المپیک است که در آستانه اخراج از شرکتش قرار دارد. برای جلوگیری از این اتفاق، او به مأموریتی در جنگلهای آمازون فرستاده میشود. او قرار است در کشوری به نام بولدور قرارداد استخراج طلا از یک معدن را تحقق بخشد. در اثر بدی آب و هلی کوپتر او در جنگل سقوط میکند. پس از سقوط در جنگل و نجات معجزهآسا، او با سه جنگجو به نامهای دیگا، هی تو و والبو آشنا میشود. آنها ابتدا تصمیم میگیرند چو جین بونگ را به جرم جاسوسی برای دولت بکشند، اما او با کمک مترجمی به نام بانگ شیک، به آنها کمک میکند تا توافقی با دولت بولدور امضا کنند تا از قبیله خود محافظت کنند. آنها این سه نفر را به کره جنوبی میآورند تا در مسابقات جهانی تیراندازی با کمان شرکت کنند و چو جینگ بو هم مربیگری آنها را بر عهده میگیرد که…
فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: پیرمردی به نام جواد جلالی با داشتن چندین فرزند و نوه بر اثر تشویق دوستان صمیم میگیرد پس از سی سال که از فوت همسرش گذشته از نو ازدواج کند. او با پیرزنی، که همسن و سال خود اوست، آشنا میشود. اما فرزندان آن دو با این امر به شدت مخالفت میکنند و…
ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی، اسماعیل محرابی، ثریا حکمت، محمد ابهری و محمدرضا امیرصادقی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
فیلم سینمایی «ماجراهای بین» به کارگردانی «مل اسمیت»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با نقشآفرینی رووان آتکین سون و پیتر مک نیکول خواهید دید: کارمند یکی از بزرگترین گالریهای هنری فرانسه مستربین به عنوان کارشناس، راهی آمریکا میشود و در آنجا طی ماجرایی یک اثر نقاشی خراب شده و او مجبور میشود که پوستر آن را جایگزین کند…!
فیلم سینمایی جدید «سارقان اتومبیل سوار» به کارگردانی «کامل گومرا»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بوش، فرانک گستامبید و زوئه مارشال خواهیم دید: نورا که دربان یک هتل معروف است و یک راننده ماهر با کمک دوستانش که کارمندان هتل هستند در وقت استراحت ناهار دست به سرقت مسلحانه از مسافران ثروتمند میزنند. در آخرین سرقتشان که مجبور به تیراندازی میشوند، یک زن مجروح میشود. مدیر هتل از یک نفر به نام الیاس میخواهد تا عامل سرقتهایی که از هتلش میشود را پیدا کند. الیاس در هتل از همه کارکنان بازجویی میکند. او میداند که سارق باید راننده ماهری باشد. تا این که نورا تصمیم میگیرد از یک مسافر پولدار انگلیسی که باعث آزار و اذیت کارکنان هتل شده است دزدی کند. در زمان دزدی گرفتار الیاس و افرادش میشوند. ولی به هر سختی شده فرار میکنند. مسافر انگلیسی در کیف پولش یک ردیاب گذاشته است. او به الیاس میگوید میداند سارقان کجا هستند به شرطی که همه آنها را بیابد و بکشد، در عوضش پول خوبی به او میدهد. الیاس قبول میکند و…
فیلم سینمایی «بی نظم منظم» به کارگردانی «فرانک تاشلین»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جری لوئیس، گلندا فارل و سوزان اُلیور خواهید دید: جروم نیکل بیکه علاقه زیادی به دکتر شدن دارد و در دانشکده پزشکی تحصیل میکند به علت اینکه نمیتواند درد و رنج بیماران را ببیند از دانشکده اخراج میشود و در بیمارستانی مشغول به کار میشود. او سعی دارد تمام کارهایی که به او محول میشود را به نحوه احسن انجام دهد ولی…
فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون؛ درباره تلما پیرزن نود و سهسالهای است که به خاطر تنهایی، نوهاش دنی در خانه او زندگی میکند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا این که یک روز فردی با او تماس میگیرد و میگوید دنی در زندان است و باید ده هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد گردد. تلما که ناتوان است به خاطر ترس و نگرانی ده هزار دلار را واریز میکند و مدت زیادی نمیگذرد که متوجه میشود از او کلاهبرداری شده است. پدر و مادر دنی تصمیم میگیرند بیخیال ماجرای کلاهبرداری شوند و بیشتر مراقب تلما باشند. اما تلما تسلیم نمیشود و تصمیم میگیرد خودش پولش را پس بگیرد و…
فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی «گرانت اسپاتره»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لوک هاوکر، رز بایرن و مدی لنتون آمده است: در آیندهای دور نوع بشر گویا در طی یک جنگ بزرگ نابود شده و یک ربات که هوش مصنوعی دارد در تاسیساتی زیر زمینی تعداد بیشماری جنین آماده رشد انسان را نگهداری میکند. او یکی از جنینها را در دستگاه رشد مخصوص تبدیل به نوزاد کرده و از او نگهداری میکند تا به سن نوجوانی برسد. دختر نوجوان یک شب در مییابد که زنی بیرون از تاسیسات زخمی شده و نیاز به کمک دارد، او علی رغم دستورات ربات مادر، زن را به داخل تاسیسات آورده و سعی در کمک به او دارد که ربات مادر متوجه میشود. زن سعی در کشتن ربات دارد ولی تیرش به خطا میرود. زن تازه وارد به دختر میگوید که رباتها تمام اعضای خانواده او را کشتهاند و او در یک معدن کار میکرده و با دوستش فرار کرده و نباید به ربات مادر اعتماد کند. دختر رفته رفته متوجه تناقضاتی در اعمال و رفتار ربات مادر شده و در مییابد که او در اصل چهارمین جنینی است که به سن نوجوانی رسیده و سه مورد قبلی به دلیل نشان دادن نتایج ضعیف توسط ربات معدوم شده اند. او سعی دارد با زن تازه وارد فرار کند که ربات جلو آنها را میگیرد. زن تازه وارد دختر را گروگان گرفته و…
فیلم سینمایی «آن زن گفت» به کارگردانی «ماریا شریدر»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
داستان فیلم با بازی کری مولیگان، زویی کازان و پاتریشیا کلارکسون؛ روایتی از تحقیقات دو روزنامهنگار درباره آزارهای جنسی هاروی واینستین، تهیهکننده مشهور هالیوود است. فیلم روز به روز با تحقیقات آنها پیش میرود و سعی میکند تجربهای که این دو روزنامهنگار برای نوشتن گزارش افشاگرانهاش علیه واینستین داشتهاند را مستند کند. پنجم اکتبر ۲۰۱۷ گزارش آنان علیه واینستین و شرح اقدامات او علیه زنان زیردستش و بازیگران تحت قرادادش منتشر میشود. پس از انتشار مقاله، ۸۲ زن اتهاماتی علیه واینستین مطرح میکنند که…
انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی میترسد. او ترسهای زیادی دارد و از بچههای زورگوی مدرسه کتک میخورد و نمیتواند از خودش دفاع کند. تا این که یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون میآید و او را به دیدن زیباییهای شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بیخوابی و رویا میبرد. تمام این شخصیتها به تاریکی کمک میکنند تا کارش را خوب انجام دهد. اورایان برای دوستان تاریکی از زیباییهای روز میگوید و این که نور از تاریکی بهتر است و همین باعث میشود که تاریکی ناراحت شده و آنجا را ترک کند. نور همه جا را فرا میگیرد و دیگر تاریکی وجود ندارد. در روشنایی نور که مدام روی زمین وجود دارد همه مردم خسته و عصبی میشوند و آنجاست که اورایان به دنبال تاریکی میرود و…
انیمیشن سینمایی «دانههای فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگیها و زبالهها که باعث مرگ جانوران آبی میشوند تلاش میکند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد انها آمده است. زینگ ربوده میشود و بچهها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زبالههای شهر است مشکوک میشوند. چون زینگ از کار فلکمان که زبالهها را در دریا میریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچهها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که…
فیلم سینمایی جدید «اسباب بازی جدید» به کارگردانی «رودی روزنبرگ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی رافائل گرناسیا، جرالدین مارتینو و جاشوا راکا؛ درباره سمی مرد جوانی است که با آلیس همسرش در محله فقیرنشین زندگی میکنند. آلیس باردار است و از کار سمی که پول خوبی به دست نمیآورد شکایت دارد. سمی در مرکز خریدی که متعلق به شخص متمولی به نام فلیپ اتین است به عنوان نگهبان استخدام میشود. سمی سر کار مشغول چرت زدن است که الکساندر پسر فلیپ اتین با عدهای برای خرید هدیه تولدش به فروشگاه میآید. او هیچ اسباب بازی را نمیپسندد تا این که سمی را میبیند و میخواهد او را بخرند که ابتدا سمی قبول نمیکند ولی در نهایت با پیشنهاد پول زیادی میپذیرد که نقش اسباب بازی جدید الکساندر را داشته باشد. سمی کم کم به الکساندر نزدیک میشود و علاقه او را هم برمی انگیزد و…
فیلم سینمایی «جویندگان طلا» به کارگردانی «چارلز چاپلین»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی چارلز چاپلین، مک سوین، تام مری، هنری برگمن و مالکوم ویت خواهید دید: یک جوینده طلا در جستجوی این فلز ارزشمند به آلاسکا میرود. او علاقمند به دختری میشود و سعی دارد با جذابیت منحصر به فردش او را به خود علاقهمند کند که…
فیلم تلویزیونی «گلی جان» به کارگردانی «مجید وحیدیان»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
«گلی جان» داستان شخصی به نام عزیز خان است که آدم بسیار خرافاتی است و چند سالی میشود که یک ماهی قرمز به نام گلی جان را از پسر عمویش هدیه گرفته است. از آن سال هر اتفاق خوبی که در خانواده رخ میدهد، عزیز خان آن را به گلی جان ربط میدهد؛ عزیز خان هر سال چند روز قبل از عید نوروز به همراه خانواده به باغ پسر عمو میرود و طی مراسمی ماهی را داخل تنگ مخصوص انداخته و سر سفره عید میآورد؛ عزیز خان اعتقاد دارد که خاص بودن این ماهی سر سفره هفت سین برایش شانس میآورد؛ در همان شب اول عید تنگ ماهی به طور اتفاقی میشکند و ماهی میمیرد و خانواده درگیر ماجراهایی میشوند اما…
سعید امیرسلیمانی، زهره حمیدی، فرهاد بشارتی، رومینا آقاجانی، الهام هادیان، تقی محمودی، سیامک اسفندیاری، علی اصغر ایزی، رضا علی پور، مهسا عزیززاد، سارا حسنی، اسپاکو یوسفی، مرتضی عباسی، زهرا رجبی و رها پورشاهین در فیلم تلویزیونی «گلی جان» بازی کرده اند.
فیلم سینمایی «تاکسی ۵» به کارگردانی «فرانک گاستامبید»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی سابرینا اوزانی، سند ون روی، مالیک بنتالا و سالواتوره اسپوسیتو؛ درباره یک افسر پلیس به نام سیلوین ماروت است که به پلیس مارسی منتقل میشود و پس از ماجراهایی مجبور به از بین بردن یک گروه از سارقان ایتالیایی میگردد و…
فیلم تلویزیونی «صنوبر» به کارگردانی «مجتبی راعی»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سالها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمیگردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکم میشود و ناامنی کشور را فرا میگیرد.
حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمانزاده بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «ایوان» به کارگردانی «تئا شاروک»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دنی دویتو، سم راکول، آنجلینا جولی و برایان کرانستون؛ در رابطه با یک یک گوریل به نام ایوان است که قصد دارد با کمک یک فیل به نام استلا، برای نجات بچه فیلی به نام روبی تکههای مختلف گذشته خود را کنار هم گذاشته و نقشهای برای فرار از قفس طراحی کند و…
فیلم سینمایی «سفر بخیر» به کارگردانی «داریوش مؤدبیان»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: اکبر آقا که در یزد شیرینی پزی دارد از ترس دردسرهای بچه دار شدن، تن به ازدواج نمیدهد، در صورتی که برادر کوچکش اصغرآقا در اصفهان دارای همسر و چند فرزند قد و نیم قد است. اصغرآقا طی تماسی دعوت میکند تا اکبر برای متأهل شدن و ضمناً انجام کاری به اصفهان برود…
در این فیلم اکبر عبدی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، زنده یاد پروین سلیمانی، زنده یاد داریوش اسدزاده، زنده یاد مهری ودادیان و روح الله مفیدی به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «تعقیب و گریز» به کارگردانی «رنی هارلین»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، جانی ناکسویل و بینگ بیگ فان خواهیم دید: بنی چان که دوستش یانگ را در یک تعقیب و گریز با خلافکار چینی ویکتور ونگ از دست داده و قول داده که از دختر او سامانتا نگهداری نماید پس از این که به پلیس میگوید که ویکتور ونگ خلافکار است از کار تعلیق میشود. او مردی به نام کانر واتس را از دست یک گروه خلافکار دیگر که قصد کشتن او را دارند نجات میدهد کانر واتس شاهد یک قتل بوده است و برای همین خلافکاران قصد کشتنش را دارند و بنی چان از او میخواهد که علیه خلافکاران در دادگاه شهادت دهد ولی بعد متوجه میشود که…
فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت اول)» به کارگردانی «پیتر مالوتا»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی اوتوم ریزر، ژان کلود ون دام، پیتر استورمار خواهیم دید: قاتلین و جانیان خطرناک سرتاسر دنیا در یک سوله کاملا حفاظت شده زندانی شدهاند که اتاق کشتار نام دارد. برای خارج شدن از این زندان، تک تک آنها میبایست با نینجاهای ماسک دار مبارزه کنند اما…
فیلم سینمایی «من هنوز ترینیتی هستم» به کارگردانی «انزو باربونی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ترنس هیل و باد اسپنسر؛ درباره دو برادر است که یکی اسب دزد و دیگری ماجراجوست. اتفاقی به شهری وارد میشوند و به عنوان کلانتر و معاونش شروع به کار میکنند. یکی از پولدارهای شهر درصدد بیرون راندن گروهی کشاورز از درهای است که او متعلق به خود میداند. دو برادر به کشاورزان کمک میکنند و…
فیلم تلویزیونی «مینی بوس» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان فیلم درباره نصرت شکرریز راننده یک مینی بوس است که فوت کرده و حالا زیاد به خواب همسرش خدیجه خانم میآید، نصرت که مینی بوس را قسطی خریده بوده و حالا اقساطش مانده و ورثه نمیتوانند آن را بفروشند مگر سندش را آزاد کنند، خدیجه خانم که مخالف فروش ماشین است به دامادش پیشنهاد میدهد که روی ماشین کار کند اما داماد فوبیای رانندگی دارد و موفق نمیشوند، خدیجه خانم با پیگیری سند را آزاد میکند، ولی متوجه میشوند که نصف ماشین به نام زن دیگری است، آنها گمان میکنند که نصرت خان زن دیگری هم داشته است اما بعد میفهمند که نصرت قصد خیر داشته و برای کمک به آن زن که ۳ فرزند هم داشته پولشان را پذیرفته و شریکشان کرده است که…
حبیب دهقان نسب، صفا آقاجانی، سیاوش مفیدی و فهیمه سلیمانی در فیلم تلویزیونی «مینی بوس» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «قول» به کارگردانی «شان پن»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جک نیکلسن، آرون اکهارت، هلن میرن و رابین رایت خواهیم دید: جری افسر بازنشسته اداره پلیس در آخرین روز کاریاش در جریان پرونده قتل دختر بچهای قرار میگیرد و هنگام دادن خبر قتل به مادر دختر به او قول میدهد تا قاتل را بیابد. به همین دلیل و با وجود بازنشستگی، جری تحقیقاتش را ادامه میدهد و با خریدن یک پمپ بنزین قدیمی به کمین یک ماشین سیاه مینشیند…
فیلم سینمایی «ببرهای پرنده» به کارگردانی «دینگ شنگ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، جایس چان و زیاتو هانگ خواهیم دید: یک کارگر راهآهن در سال ۱۹۴۱ در کشور چین به منظور تهیه غذا برای نیازمندان، یک تیم از مبارزان آزادی را بر علیه نیروهای ژاپنی رهبری میکند و…
فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی «حمید نعمت اله»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد میرود. سه زن مسن در ابتدا همدیگر را نمیشناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست میشوند و هر سه میگویند که شوهرشان مرده سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدا نشدنی تبدیل میکند. آنها در این سفر از خاطرات گذشته با هم حرف میزنند و با هم عکس میگیرند. برای خانم محمدی در کاروان خواستگار پیدا میشود و او هم واقعیت را به دوستانش میگوید که دادخواست طلاق داده است و شوهرش نمرده است و برای این طلاق میخواهد بگیرد چون شوهرش را در تلویزیون نشان میدهد و میفهمد ۴ سال جمعهها به سد لتیان برای ماهیگیری میرفته و به او دروغ میگفته. ۲ دوست دیگرش درصدد هستند که خانم محمدی را با شوهرش آشتی بدهند. با همکاری دختر خانم محمدی، که جریان خواستگار مادرش را در مشهد به پدرمی گوید. پدرش راهی مشهد میشود و…
ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر» به کارگردانی «روسلان آکان»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اِمیل اِسلانیف، آنارکول نظرکولاوا و بولوت تِنتی میسو خواهیم دید: عادل پسر نوجوانی از اهالی قرقیزساتان است که با مادر پیر خود به تنهایی زندگی کرده و کمی شیرین عقل و ساده لوح است به طوری که مادر بسیار دغدغه این را دارد که عادل با این سادگی و زودباوری شدیدی که دارد، پس از مرگش چطور قادر به زندگی خواهد بود. در این بین عادل از مادرش میشنود که خداوند به خاطر روح پاکی که دارد، حتما او را به بهشت خواهد برد. عادل که بسیار مادرش را دوست دارد، چنین عنوان میکند که من تنها در صورتی به بهشت میروم که خداوند مادرم را نیز به بهشت ببرد و ما آنجا هم با یکدیگر باشیم. در این بین روزی از دوستش سمیر میشنود که اگر کسی با پای پیاده به زیارت خانه خدا و سفر حج برود، حتما به بهشت خواهد رفت. از اینجا اصرار او به مادرش برای انجام سفر حج آن هم با پای پیاده آغاز میشود. مادر هر بهانهای میآورد عادل آن را را برطرف میکند، به عنوان مثال با گرفتن یک گاری از دوستش مشکل ناتوانی مادر در راه رفتن حل میشود، با فروش یک گوسفند هزینه سفر فراهم میشود و به همین منوال مقدمات سفر آماده میشود اما…
انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی ۱» به کارگردانی «محمد خیراندیش»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستان مادر و پسری است که بهواسطه اتفاقاتی به اجبار تصمیم میگیرند که از شهر خودشان مهاجرت کنند. پدر او سازنده یک ماده شیمیایی ارزشمند بود که استفاده نادرست از آن ممکن بود محیط زیست را به خطر بیندازد. بعد از فوت پدرش وقتی پسردلفینی یک نوزاد چندماهه بود مادرش برای دور کردن این ماده شیمیایی از دست افراد شرور تصمیم میگیرد آن را از شهر دور کند. در نتیجه طی یک پرواز هوایی تصمیمات جدیدی برای زندگی خود میگیرند اما افراد شرور برای مقابله با او هواپیما را مورد اصابت قرار میدهند و هواپیما به دریا سقوط میکند بعد از سقوط هواپیما آن پسر نوزاد توسط دلفین مهربانی به اسم سفید در دریای سیاه که محل مخوف و ترسناکی برای آبزیان بود پیدا میشود. او با کمک مادرش از پسر دلفینی مراقبت میکنند و هرگز به او نمیگویند که او از آبزیان نیست بعد از بزرگ شدن پسر دلفینی او به تفاوتهای خود با سایر آبزیان پی میبرد و متوجه پنهانکاری سفید و مادرش میشود. او میفهمد که نه تنها سفید برادرش نیست بلکه مادر او نیز مادر پسر دلفینی نیست. در نتیجه تصمیم میگیرد به دنبال مادرش در دریای سیاه که اولین محل رویتش بوده برود. تنها سر نخش گردنبندی بود که در دریای سیاه پیدا شد اما…
انیمیشن سینمایی «داستان اسباب بازی ۴» به کارگردانی «جاش کولی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان آمده است: بعد از اینکه اندی، وودی را به بانی میسپارد، وودی سعی میکند همه جا همراه بانی و مراقب او باشد. در اولین روز مهد کودک، بانی با کمک وودی و وسایل دور ریختنی عروسکی میسازد و اسم او را فورکی میگذارد و عاشق او میشود اما فورکی دوست دارد به سطل زباله برگردد و بلاخره موفق میشود فرار کند. اما وودی برای برگرداندنش با او همراه میشود و دردسرها شروع میشوند، فورکی به گروگان گرفته میشود، باز برای کمک به وودی از راه میرسد، وودی دوست قدیمیاش بو را پیدا میکند و در اخر برای نجات فورکی صدایش را از دست میدهد اما…
فیلم سینمایی «دایه مکفی» به کارگردانی «کرک جونز»، پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اما تامسون، کالین فرث، توماس سنگستر، کلی مکدونالد و آنجلا لنسبوری خواهیم دید: آقای سدریک براون که همسرش را از دست داده مجبور است تا از هفت کودک نا آرام و بسیار شلوغش به تنهایی مراقبت کند. او تصمیم میگیرد تا پرستاری برای نگهداری از بچهها استخدام کند اما این کار آن طور که به نظر میرسد چندان ساده نیست که…
فیلم تلویزیونی «یل فام (مثل باد)» به کارگردانی «هژار نورانی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره ایلکان پسر نوجوانی است که رویای قهرمانی در مسابقات کورس اسب سواری را در سر میپروراند. او با اسبی به نام یل فام در مسابقات شرکت میکند. پدر بزرگ او با اینکه نوهاش در مسابقات شرکت کند مخالف است. علت مخالفت او نیز این است که پدر ایلکان که اسب سوار قابلی بوده، در مسابقات کورس از اسب افتاده و از دنیا رفته است. ایلکان به دور از چشم پدربزرگ به تمرین مشغل است، و زمانی که او از نیت نوهاش آگاه میشود، یل فام را در جایی مخفی میکند اما…
علیرضا دل دل، امیر مهدی مقدیم، فاطمه جرجانی و پرویز فلاحیپور در فیلم تلویزیونی «یل فام» بازی کرده اند.
فیلم سینمایی جدید «خارج از ذهن» به کارگردانی «امبر سیلی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی فیبی ری تیلور، جنیفر انیستون، رزمری دویت، لوک کیربی، مایکل چرنوس، جودیت لایت و توماس النسون؛ درباره ملودی بروکس، دانشآموز کلاس ششم است که مبتلا به فلج مغزی است. او از هوش بالا و ذهنی تیزبین برخوردار است، اما از آنجایی که ملودی توانایی تکلم ندارد و از ویلچر استفاده میکند، فرصتهای مشابه همکلاسیهایش به او داده نمیشود. ولی وقتی یک مربی جوان متوجه پتانسیلهای بکر ملودی میشود، همه چیز تغییر کرده و…
فیلم سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدهاهایی که اسیر شدهاند را نجات میدهد. هیکاپ یاد حرف پدرش میافتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدهاها در آنجا هستند. در این هنگام بیدندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز میگذارند. در یک شب خشم روز، بیدندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بیدندان را تعقیب کرده میبیند و فرار میکند. هیکاپ و استرید به دنبال بیدندان وارد دنیای پنهان میشوند و میبینند که بیدندان پادشاه آنجاست که…
فیلم سینمایی «کوچه کابوس» به کارگردانی «گیرمو دل تورو»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بردلی کوپر، کیت بلانشت و تونی کولت آمده است: مردی که در سیرک کار میکند موفق میشود خود را به عنوان یک ذهن خوان و پیشگو جا بزند اما حرص و طمع او پایان ناپذیر است. او برای رسیدن به پول بیشتر حاضر است به راحتی از احساسات دیگران سو استفاده کند و آنها را فریب دهد اما…