پوستر و «زیر درخت لور» رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، در آستانه حضور مستند سینمایی «زیر درخت لور» در نوزدهمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» از پوستر بین‌الملل این اثر به کارگردانی معین کریم‌الدینی و تهیه‌کنندگی مهدی قربان‌پور رونمایی شد.

پوستر «زیر درخت لور» توسط علی باقری طراحی شده است.

«زیر درخت لور» اولین نمایش خود در ایران را در نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» در بخش مسابقه ملی و بین المللی خواهد داشت.

این فیلم پنجشنبه 20 آذر 1404 ساعت 17:30 و یکشنبه 23 آذر ساعت 19 در پردیس ملت و دوشنبه 24 آذر ساعت 18 در موزه سینما به نمایش درخواهد آمد.

مستند «زیر درخت لور» که روایتی انسانی از مهاجرت یک خانواده به جزیره کیش را به تصویر می‌کشد، با نگاهی تامل‌برانگیز به چالش‌های زندگی در محیطی ناآشنا، تلاش پدر خانواده برای ساختن آینده‌ای بهتر را روایت می‌کند.

مستند سینمایی «زیر درخت لور»، تازه ترین اثر معین کریم الدینی تابستان سال 1403 در جزیره کیش فیلمبرداری شد.

فیلم «زیر درخت لور» درباره پدری است که در مسیری پرچالش به جزیره کیش مهاجرت می کند تا زندگی بهتری برای خانواده اش بسازد، اما این سفر دشواری جدیدی برای خانواده اش ایجاد می‌کند.

عوامل مستند «زیر درخت لور» عبارتند از پژوهشگر، نویسنده و کارگردان: معین کریم الدینی، تهیه کننده: مهدی قربانپور، فیلمبردار: روزبه رایگا ، مهدی آزادی، تدوین: معین کریم الدینی، صدابردار: حسن شبانکاره، قادر قادری، موسیقی: احسان آنالویی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، دستیار کارگردان: سعید صفایی، طراح نشان و تیتراژ: حامد بارئی طبری، ‌عکاس: زینب مختاری، مدیر تولید: عقیل زمانی، مجری طرح: سعید حیدری، روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

انتهای پیام/