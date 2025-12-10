معرفی برنامههای رادیو ویژه میلاد حضرت زهرا (س)
در آستانه میلاد حضرت زهرا(س)، شبکههای رادیویی با طراحی ویژهبرنامههایی تلاش کردهاند تصویری جامع، عقلانی و الهامبخش از نقش بانوان در خانواده و جامعه ارائه دهند. این برنامهها، تنها به بیان فضائل اخلاقی بسنده نمیکند، بلکه با رویکردی تحلیلی، به تبیین کارکرد اجتماعی، فرهنگی و تمدنی زنان در تاریخ اسلام و ایران میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی به مناسبت روز میلاد حضرت فاطمه (س) برنامههایی همچون «یک قدم در حرم»، «جوانپسند»، «کوثر هدایت»، «مادرانههای سینمای ایران»، «خورشید خانه»، «عطر چادر، عطر یاس»،«دنیای صمیمی»، «عیدانههای صبامک»، «قهرمان من»، «بخوان به نام پروانه»، کتاب صوتی فاطمیات، «پیام زندگی»، «عیار زندگی» و ... پخش میشود.
رادیو ایران؛ بررسی سیره عملی حضرت زهرا(س)
برنامه «یک قدم در حرم» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر با اجرای فاطمه آلعباس از شبکه رادیویی ایران پخش میشود. این برنامه با موضوع عشق به حضرت فاطمه زهرا(س) و بررسی سیره عملی و اخلاقی ایشان روانه آنتن میشود.
رادیو جوان؛ خوانش پیامهای مردمی
برنامه «سهم من» در قالب فضایی معنوی و گفتوگو محور تقدیم شنوندگان رادیو جوان میشود. برنامه زنده «جوانپسند» در قالب خوانش پیامهای مردم، ارتباط زنده با شنوندگان و پخش موسیقیهای شاد به مناسبت میلاد روانه آنتن این شبکه خواهد شد.
رادیو فرهنگ؛ تا ابد مادر
شبکه رادیویی فرهنگ با دو ویژهبرنامه «تا ابد مادر» و «کوثر هدایت»، شادی و معنویت را در شب میلاد حضرت زهرا(س) به خانهها و دلها میبرد. آیتمهای نمایشی و گفتوگوهای صمیمی، برگزاری سرود و شعرخوانی، پرداختن به مقام مادر در سیره حضرت زهرا(س) و ... بخشهای مختلف برنامهها را شامل میشود.
رادیو تهران؛ طلیعه خورشید خانه
برنامه «خورشید خانه» با موضوع تبیین جایگاه والای مادر در سبک زندگی فاطمی، معرفی ابعاد اخلاقی و رفتاری حضرت زهرا(س)، ترویج مهرورزی و ... از رادیو تهران پخش میشود. هچنین دیگر برنامههای این شبکه همچون «کافه سلامت، قانون یار، مهرانه، نسل فردا، چراغ، تهران ورزشی و تهران تعطیل نیست» به این مناسبت میپردازد.
رادیو گفتوگو؛ از مادرانههای سینما تا الگوهای تربیتی
شبکه رادیویی گفتوگو مجموعهای از برنامههای ویژه را روی آنتن میبرد. برنامه «روی موج گفتوگو» و «بهوقت گفتوگو» با حضور مادران برگزیده و الگوهای موفق برای نسل جوان پخش خواهد شد. برنامه «فرهنگسرای گفتگو» نیز به بررسی «مادرانههای سینمای ایران» خواهد پرداخت. همچنین برنامه «سایهروشن» هم با محوریت میلاد روانه آنتن این شبکه میشود.
رادیو معارف؛ عطر چادر عطر یاس
شبکه رادیویی معارف برنامه «عطر چادر، عطر یاس» را با اجرای مریم احمدپور و صدرپور روانه آنتن میکندو هچنین برنامه «مادرانه» هم به مناسبت میلاد اختصاص دارد که هر دو به جایگاه زن در اسلام و ... میپردازد.
رادیو سلامت؛ بررسی نقش مادر در زندگی و سلامت روان کودکان
به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون و در آستانه ولادت حضرت زهرا(س) و روز مادر، رادیو سلامت با پخش ویژهبرنامهای شاد و آموزشی با عنوان برنامه «دنیای صمیمی» لحظاتی سرشار از مهربانی و آگاهی را برای خانوادهها رقم میزند. این برنامه با محوریت نقش مادر در زندگی و سلامت روانی کودکان تولید شده است.
رادیو صبا؛ روایت مهر
رادیو صبا مجموعهای از برنامههای شاد، آیینی و شنیدنی را برای همراهی با مخاطبان تدارک دیده است؛ برنامههایی که با رویکرد تکریم مقام مادر، معرفی مادران موفق و قهرمان ایران، روایت مهر، ایجاد فضایی شاد و مرور خاطرات مادرانه روی آنتن میرود. در این باره میتوان به برنامههای «عیدانههای صبامک، یادآوا، دورت بگردم، دختر ایران و این مردم نازنین» اشاره کرد. اجرای برنامه این مردم نازنین به عهده امیرحسین مدرس است.
رادیو ورزش؛ دورهمی قهرمانان ورزشکار
برنامه «قهرمان من» از شبکه رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان بهصورت زنده پخش خواهد شد.این برنامه روز ولادت حضرت زهرا(س) از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح با حضور جمعی از قهرمانان ورزشکار به همراه مادرانشان، قهرمانانی که خود مادر هستند، و همچنین مادران شهدای ورزشکار و مادران شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه روی آنتن میرود.
رادیو نمایش؛ بخوان به نام پروانه
رادیو نمایش برنامه زنده «بخوان به نام پروانه:سیده النسا العالمین» و نمایش رادیویی «تولد آسمانی» را به روی آنتن میبرد.همچنین نمایش رادیویی تولد آسمانی به کارگردانی امیر زنده دلان و با هنرمندی نازنین مهیمنی، نگین خواجه نصیر، مرضیه صدرایی، سیما خوش چشم، شیرین سپه راد، معصومه عزیزمحمدی، مهرخ و ... پخش میشود.
رادیو پیام؛ همراه با پیام ولایت
برنامه «پیام ولایت» با موضوع سخنان مقام معظم رهبری در مورد شان و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) و نقش زن در جامعه اسلامی از رادیو پیام پخش میشود. همچنین برنامه «پیام زندگی» با محوریت سخنان کارشناسان مذهبی در مورد حضرت فاطمه (س) و اهمیت و نقش زنان در خانواده روانه آنتن این شبکه میشود. برنامه «پیام آفتاب» هم از دیگر تولیدات این شبکه برای این مناسبت است.
انتشار کتاب گویای فاطمیات در ایران صدا
انتشار کتاب صوتی «فاطمیات» از اقدامات ایرانصدا است که به تازگی در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است. این اثر مجموعهای از احادیث و روایات درباره حضرت فاطمه زهرا(س) را گردآوری کرده و با ذکر منابع معتبر به بازخوانی آموزهها و پندهای ایشان میپردازد. پایگاه موسیقی «ایران صدا» نیز به مناسبت فرخنده ولادت حضرت زهرا (س)، دو پادکست ویژه با عناوین «مادر» و «خانمانه» را منتشر کرد. پایگاه کودک ایرانصدا مجموعهای از نماهنگهای ویژه برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
رادیو اقتصاد؛ عیار زندگی
برنامه «اقتصاد: عیار زندگی» از صحن مقدس امامزاده صالح (ع) میدان تجریش با حضور مخاطبان به صورت زنده از رادیو اقتصاد پخش میشود.این برنامه با محوریت پرسش «بهترین کادویی که برای مادرتان گرفتهاید چه بوده و واکنش مادرتان چه بوده است؟» میزبان مخاطبان و شرکتکنندگان در فضای معنوی امامزاده صالح (ع) خواهد بود.