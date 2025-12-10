خبرگزاری کار ایران
۶ مستند خارجی در بخش ویژه بین‌الملل به نمایش درمی‌آیند
مستندهای بخش ویژه بین‌الملل که در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درمی‌آیند، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، ۶ مستند بین‌الملل امسال و در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در بخش ویژه به نمایش درمی‌آیند. این مستندها عبارتند از

«۲۰۷۳» به کارگردانی آصف کاپادیا، محصول انگلستان

«سینما کواکب» به کارگردانی محمود المساد، محصول مشترک اردن، قطر، هلند

«آغازی دوباره» به کارگردانی ویویان پرلموتر و ایزابل اینگولد، محصول مشترک بلژیک و ایالات متحده امریکا

«اقیانوس با دیوید اتنبرو» به کارگردانی تونی نولن، کالین باتفیلد، کیت اسکولی، محصول مشترک ایالات متحده امریکا، بریتانیا، استرالیا و موناکو

«دانه‌ها» به کارگردانی بریتنی شاین، محصول ایالات متحده امریکا

«باد با من حرف بزن» به کارگردانی استفان جیورجی‌یویچ، محصول مشترک صربستان، اسلوونی و کروواسی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

