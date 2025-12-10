درخواست خانه سینما از ریاست قوه قضاییه برای تشکیل کمیته حقیقتیاب
خانه سینما طی نامهای سرگشاده از رئیس قوه قضاییه خواست با تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل، ابعاد پنهان ماجرای بازداشت برخی بازیگران را روشن کرده و جهت تنویر افکار عمومی جامعه و هنرمندان، حقایق به طور شفاف منتشر شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما در بخشی از این نامه آمده است:
ریاست محترم قوه قضائیه جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای
با سلام و احترام؛
جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به واقعه اخیر بازداشت جمعی از سینماگران در یک دورهمی خصوصی، به استحضار میرساند که اظهارات و روایتهای واصله، حاکی از کذب بودن اکثر اتهامات مطرحشده در رسانهها و وجود پیچیدگیها و ابهامات نگرانکنندهای در روند این پرونده است که ورود مستقیم و عالیترین سطح نظارتی قوه قضائیه را میطلبد.
جناب آقای رئیس؛ در کنار اصل واقعه که به قرار اطلاع، بسیار قابل تأمل و همراه با ابهامات فراوان است، ظاهراً برخی رفتارها از سوی ضابطینِ پرشمارِ درگیر در ماجرا، غیرقانونی و بسیار دور از شئون اخلاقی بوده که موجب تشویش اذهان عمومی و تکدر خاطر اهالی فرهنگ شده است.
در ادامه این نامه با گلایه از یکی از خبرگزاری ها و درخواست برای پیگیری این موضوع تاکید شده است که با عنایت به ابهامات موجود در انگیزه و شیوه اجرای این عملیات و همچنین روایتهای متناقض منتشر شده، خانه سینما درخواست دارد: مقرر فرمایید «کمیتهای ویژه و مستقل» جهت کشف حقیقت و روشن شدن ابعاد پنهان این ماجرا تشکیل و نتایج آن منتشر گردد.
تأکید مؤکد ما بر این رسیدگی دقیق، نه از سرِ طلبِ امتیاز برای قشر هنرمند، بلکه از آن روست که معتقدیم این پرونده، آزمونی بزرگ برای صیانت از حقوق شهروندی است.
ما بر این باوریم که اگر حقوق چهرههای شناختهشده اینچنین سهلانگارانه پایمال شود یا دستمایه بازیهای رسانهای قرار گیرد، امنیت و آبروی «مردم بیصدا و گمنام» این سرزمین که دستشان به جایی نمیرسد، در مخاطرهای جدیتر خواهد بود. دفاع ما از همکارانمان، فریادی برای حراست از حریم امن تمام شهروندان ایرانی است. پیشاپیش از دستور قاطع حضرتعالی برای شفافسازی و اجرای عدالت سپاسگزاریم.
محمد مهدی عسگرپور، رئیس هیات رئیسه خانه سینما و همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما.