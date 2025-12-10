خبرگزاری کار ایران
پیش‌تولید «دیازپام» آغاز شد

پیش‌تولید فیلم سینمایی کمدی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی رسماً آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «دیازپام» نخستین اثر بلند میثم معراجی، در قالب یک کمدی به تهیه‌کنندگی مهدی صباغ‌زاده و نویسندگی مشترک مجید افشاری و میثم معراجی در مرحلهٔ انتخاب بازیگران اصلی و تعیین لوکیشن‌های شهری قرار دارد و روند پیش‌تولید مطابق برنامه‌ریزی در حال پیشرفت است.

همزمان با آغاز پیش‌تولید، از لوگوی این فیلم با طراحی امید شفق رونمایی شد.

بر اساس زمان‌بندی تولید، فیلم‌برداری این اثر در فصل زمستان آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «دیازپام» آمده است:

«سن فقط یه عدده… به شرطی که حساب بانکیت پُر باشه!»

جزئیات بیشتر دربارهٔ ترکیب نهایی بازیگران و عوامل فنی به زودی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
