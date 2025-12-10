به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ میر محمد مطهری موید معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر افزود: ویژه‌برنامه‌های امسال حول محور تکریم مادران و زنان شهیده و به‌ویژه مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود که دیدار با خانواده شهدا، ارائه خدمات فرهنگی و دعوت آنان به برنامه‌ها از محورهای اصلی این بخش محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این ویژه‌برنامه در چهار بخش شامل بخش محله‌ای، بخش مناسبتی، برنامه‌های فراگیر و پویش شهری برگزار می‌شود و هر بخش وظیفه مشخصی دارد و مجموع این چهار سطح، شبکه‌ای منسجم از فعالیت‌های فرهنگی را شکل می‌دهد.

مطهری موید در خصوص بخش محله‌ای گفت: در این بخش، اولویت ما ارتباط مستقیم با خانواده‌هاست و نوجوانان حلقه‌های هویتی مثل «بچه‌های رستا»، «ایران آینده» و «کتابخون‌ها» در همه مراحل حضور دارند؛ از روایتگری و اجرا تا مستندسازی. همچنین برنامه‌های مادر–فرزندی پیش‌بینی شده تا رابطه عاطفی و تربیتی میان مادر و فرزند تقویت شود.

از طرف دیگر، در هر فرهنگسرا یک بازارچه ویژه بانوان سرپرست خانوار برپا می‌شود تا محصولات و مهارت‌های این بانوان دیده و عرضه شود.

وی افزود: در بخش دیگر این ویژه‌برنامه جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن با حضور چهره‌های ملی و بانوان تاثیرگذار در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود. یکی از بخش‌های مهم جشن، معرفی یک بانوی تراز انقلاب اسلامی است که متناسب با ویژگی‌های هر محله انتخاب می‌شود. در پایان مراسم نیز از این بانوی منتخب تجلیل می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین تولید بسته فرهنگی، سرود مناسبتی و پویش نگار آسمانی را از دیگر برنامه‌های این روز برشمرد و افزود: در بخش بسته فرهنگی روایتی کوتاهی از دیدار با خانواده شهدا در فرهنگسراها تهیه می‌شود و در قالب بسته رسانه‌ای روز مادر منتشر می‌شود. همچنین پویش «#نگار_آسمانی» با هویت بصری واحد در سطح شهر و فضای مجازی اجرا می‌شود. هدف این پویش این است که پویش به یک جنبش شهری تبدیل شود و محتواهای متنوع به‌ویژه محتواهای مناسب نوجوانان زیر این عنوان منتشر شود.

وی همچنین به برگزاری پویش «کتاب مامان» با هدف قرار گرفتن کتاب جزو هدایای روز مادر اشاره کرد و افزود

این طرح با شعار «کتابی که دوست داری مامانت بخونه» اقدام به عرضه کتاب به صورت فیزیکی و مجازی و عضویت رایگان بانوان در کتابخانه‌های تهران اعم از کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری و نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد و افزود در این طرح، کتاب‌هایی مرتبط با ایام ولادت حضرت زهرا (س) و مادران در باغ کتاب و در ۵ فرهنگسرای خاوران، اشراق، اندیشه، ملل و گلستان با تخفیف و بسته‌بندی ویژه به مخاطبان عرضه می‌شوند. همچنین در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) فراکتاب، بانوان می‌توانند با ارائه کد mam4gift از تخفیف ۶۰درصدی کتاب استفاده کنند. سایت ketaiq. ir هم کتاب‌های منتخب خود را با تخفیف عرضه کرده است. با همکاری مدیریت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران، تا ۲۴ آذر بانوان می‌توانند با تخفیف ۱۰۰ درصدی در حق عضویت بهره‌مند شوند.

مطهری موید افزود: دو سرود ویژه از سوی فرهنگسرای نوجوان و فرهنگسرای خاوران نیز تولید می‌شود که در این سرودها از نوجوانان برای خوانش، اجرا، بازیگری و ساخت نماهنگ استفاده می‌شود تا محصول نهایی رنگ‌وبوی نوجوانانه داشته باشد.

وی در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای حضور در ویژه‌برنامه «نگار آسمانی» گفت: تلاش ما این است که روز مادر از سطح یک مناسبت معمولی فراتر برود و به یک حرکت فرهنگی فراگیر شهری تبدیل شود.

