معرفی راهیافتگان رویداد سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه کاشان
راهیافتگان رویداد سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه کاشان معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی، هیات ارزیابی رویداد سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه کاشان، متشکل از مهدی آقاجانی، سیدصادق پژمان، کیارش زندی، محمدعلی صفورا و محمدامین همدانی راهیافتگان رویداد سرمایهگذاری انیمیشن را معرفی کرد. طرح و نمونه اولیه ۳۸ انیمیشن کوتاه، سینمایی و سریال به این بخش راه پیدا کرده است. صاحبان آثار در این مرحله باید اثر خود را به سرمایهگذاران معرفی کرده و نظر آنها را برای جلب سرمایهگذاری جلب کنند.
در این بخش ۱۴ طرح انیمیشن کوتاه هنری و تجربی حضور دارد که عبارتند از «مرثیه پریان» به کارگردانی مجیدرضا عیوضی، «عموصدام» به کارگردانی علی فتوحی، «بند آخر» به کارگردانی نرگس ذاکری، «شب بود» به کارگردانی سید امیر مهدی شاطریان، «من پشت کابینت بودم» به کارگردانی زهرا عربی، «وقتی آسمان فروریخت» به کارگردانی امید خوش نظر، «وقتی مامان کوچولو بود» به کارگردانی سید محسن پورمحسنی شکیب، «معلق» به کارگردانی هژیر اسدی، «بت پنیری» به کارگردانی ووریا نیکمنش، «در جستجوی اصلانی» به کارگردانی رامک امیرکاظمی، «آن طرف» به کارگردانی آمنه منشیزاده و افسانه عزیزمحمدی، «پرنده آرزوها» به کارگردانی زیبا ارژنگ، «خاطره» به کارگردانی سعید مددیماهانی، «میچکا» به کارگردانی مینا محمودی پذیرفته شدند.
از میان نمونههای اولیه )آثار (MPV ۱۴ اثر متعلق به سریال هستند که عبارتند از «شبزاد» به کارگردانی کیاوش جاهدپارسا، «ستاره کوچولو» به کارگردانی محمدعلی بصیرینیک، «بانونو» به کارگردانی مسعود زمانی، «شاتوت» به کارگردانی نرگس فضلی، «هفت خوان یک قهرمان» سیدمصطفی حسینی، «دالی» به کارگردانی داوود خرمنزار، «گاگولیا» به کارگردانی محمد حسین سلیمیانریزی، «کینگ پلاس» به کارگردانی مهرداد خرسندی، «تاکسی ماکسی» به کارگردانی آیت نادری، «ماجرای یک ذره» به کارگردانی ریحانه یوسفآبادی، «بادی لند» به کارگردانی محمدعلی بصیرینیک، «های فایو» به کارگردانی حسین ولیان، «جنگل درخشان» به کارگردانی حسین ولیان، «زائرسرای حب الحسین» به کارگردانی الیاس عیدی.
مابقی نمونههای اولیه) آثار (MPVمربوط به آثار سینمایی هستند که عبارتند از «آناهیتا» به کارگردانی اشکان رهگذر، «نگهبانان کوچک» به کارگردانی خشایار الوند، «سرزمین ممنوعه» به کارگردانی مهدی خروشی، «نجما» به کارگردانی محمد حسین علمدار، «از چیزی نمیترسیدم» صادق روحی، «کوتولهها و شهر گمشده» میرعلی حسینیاصلی، «سمک عیار» به کارگردانی فرخ یکدانه، «ماجراهای تقریبا عجیب پایا» به کارگردانی مسعود زمانی، «آرام (در سیرک عجایب)» به کارگردانی محمد خیراندیش، «ربات پهلوان» به کارگردانی محسن عنایتی.
رویداد سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه از ۲۳ تا ۲۵ آذر ماه در کاشان برگزار میشود.