همزمان با اولین روز برگزاری جشنواره نوزدهم سینماحقیقت؛
پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» رونمایی شد
پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» به کارگردانی محسن کریمیان محصول مرکز مستند سوره رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات و جریانسازی مرکز مستند سوره، همزمان با اولین روز برگزاری جشنواره نوزدهم سینماحقیقت از پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» یکی از ۷ اثر مرکز مستند سوره در این رویداد است رونمایی شد.
این اثر ۸۴ دقیقهای در ژانر بیوگرافی/ تاریخی تلاش کرده با استفاده از مصاحبه با شاهدان عینی، زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، نخست وزیر رژیم پهلوی و بخشی از تاریخ معاصر کشور را به تصویر بکشد و یک روایت دسته اول از زندگی سیاسی امیر عباس هویدا ارائه دهد.
«هویدا، یک پرتره صوتی» در بخش جایزه ویژه شهید آوینی این دوره از جشنواره حضور دارد و در دو سانس برای علاقمندان سینمای مستند نمایش داده خواهد شد. علاقمندان میتوانند در تاریخهای چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ در سالن ۹ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۳ سالن ۳ پردیس سینمایی ملت به تماشای این اثر بنشینند.
این محصول مرکز مستند سوره را محسن کریمیان کارگردانی و محسن یزدی تهیهکنندگی کرده اند؛ سایر عوامل این مستند عبارتند از:
محقق: هدی موسوی، محسن کریمیان، مدیر تولید: رضا ناجی، تصویرنگاری: صابر شب زنده دار، تدوین: محسن کریمیان، دستیار تدوین: مهدی رضایی، آرشیویاب: علیرضا نیازی، طراح لوگو و پوستر: حجت احمدی، صداگذاری و موسیقی: محمد صدریان