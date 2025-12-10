خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید پیمان جبلی بر نقش راهبردی وزارت تعاون در تحقق عدالت اجتماعی

تأکید پیمان جبلی بر نقش راهبردی وزارت تعاون در تحقق عدالت اجتماعی
کد خبر : 1725735
لینک کوتاه کپی شد.

صبح سه‌شنبه ۱۸ آذر، نشست مشترک احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در ساختمان سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این نشست که جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو دستگاه حضور داشتند، موضوعات مشترک و راهکارهای همکاری‌های راهبردی میان وزارت تعاون و رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، پیمان جبلی در این دیدار، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، وزارت تعاون را «ویترین مطالبات اجتماعی مردم» دانست و گفت: «این وزارتخانه عصاره مطالبات صنفی و اجتماعی جامعه است و مأموریت اصلی آن تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و ایجاد امید در مردم است. وزارت تعاون یکی از سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و بخش بزرگی از ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی در آن تجمیع شده است.»

جبلی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی رسانه و دولت، اظهار کرد:  «بازنمایی درست دغدغه‌های معیشتی و کارگری در رسانه می‌تواند به درک عمومی از چالش‌های کشور کمک کند. تجربه نشان داده هرگاه رسانه و دولت هماهنگ عمل کرده‌اند، دستاوردها ملموس‌تر بوده است.»

در ادامه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به دشواری‌های مأموریت‌های این وزارتخانه گفت:  «وزارت تعاون در شرایطی فعالیت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های عمومی مستقیماً به حوزه‌های آن مربوط می‌شود. در عین حال، انعکاس واقع‌بینانه مسائل در رسانه ملی برای اصلاح سیاست‌ها ضروری است و ما این رویکرد نقادانه را مفید و اصلاح‌گر می‌دانیم.»

او ضمن قدردانی از همکاری صدا و سیما در پوشش برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه افزود:  «موضوعاتی چون احیای محله‌محوری، واگذاری مدیریت شرکت‌ها با حفظ مالکیت دولتی، و تأمین مسکن کارگری از طرح‌های مهم جاری ماست و انتظار داریم رسانه ملی در تبیین و فرهنگ‌سازی آنها یاریگر باشد.»

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیما امضا شد تا چارچوب همکاری‌های رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و پژوهشی دو نهاد در زمینه‌های رفاه اجتماعی، اشتغال و عدالت اقتصادی تثبیت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری