تأکید پیمان جبلی بر نقش راهبردی وزارت تعاون در تحقق عدالت اجتماعی
صبح سهشنبه ۱۸ آذر، نشست مشترک احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در ساختمان سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این نشست که جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو دستگاه حضور داشتند، موضوعات مشترک و راهکارهای همکاریهای راهبردی میان وزارت تعاون و رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، پیمان جبلی در این دیدار، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، وزارت تعاون را «ویترین مطالبات اجتماعی مردم» دانست و گفت: «این وزارتخانه عصاره مطالبات صنفی و اجتماعی جامعه است و مأموریت اصلی آن تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و ایجاد امید در مردم است. وزارت تعاون یکی از سنگینترین و پیچیدهترین وزارتخانههای کشور است و بخش بزرگی از ناترازیها و چالشهای اقتصادی در آن تجمیع شده است.»
جبلی با تأکید بر لزوم همافزایی رسانه و دولت، اظهار کرد: «بازنمایی درست دغدغههای معیشتی و کارگری در رسانه میتواند به درک عمومی از چالشهای کشور کمک کند. تجربه نشان داده هرگاه رسانه و دولت هماهنگ عمل کردهاند، دستاوردها ملموستر بوده است.»
در ادامه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به دشواریهای مأموریتهای این وزارتخانه گفت: «وزارت تعاون در شرایطی فعالیت میکند که بخش قابلتوجهی از نارضایتیهای عمومی مستقیماً به حوزههای آن مربوط میشود. در عین حال، انعکاس واقعبینانه مسائل در رسانه ملی برای اصلاح سیاستها ضروری است و ما این رویکرد نقادانه را مفید و اصلاحگر میدانیم.»
او ضمن قدردانی از همکاری صدا و سیما در پوشش برنامهها و سیاستهای وزارتخانه افزود: «موضوعاتی چون احیای محلهمحوری، واگذاری مدیریت شرکتها با حفظ مالکیت دولتی، و تأمین مسکن کارگری از طرحهای مهم جاری ماست و انتظار داریم رسانه ملی در تبیین و فرهنگسازی آنها یاریگر باشد.»
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیما امضا شد تا چارچوب همکاریهای رسانهای، اطلاعرسانی و پژوهشی دو نهاد در زمینههای رفاه اجتماعی، اشتغال و عدالت اقتصادی تثبیت شود.