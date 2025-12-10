رونمایی از پوستر فیلم کوتاه «نویز ۳۰۷» در آستانه نخستین اکران
پوستر فیلم کوتاه «نویز ۳۰۷» در آستانه نخستین اکران رسمی در جشنواره فانوس خیال، رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، پوستر فیلم کوتاه «نویز ۳۰۷» در آستانه نخستین اکران رسمی در بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه فانوس خیال رونمایی شد.
در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: در یک کلاس درس ناگهان معلم با صدای غریبی مواجه میشود. این صدای نویزگونه، همه چیز را تغییر می دهد و ...
عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: حسین بهاری | تهیهکنندگان: یوسف آقایی، حسین بهاری | بازیگر: وحید نفر | مدیر فیلمبرداری: سیامک خادمی | دستیار یک فیلمبردار: متین نجف | گروه فیلمبرداری: جواد مومنی، یونس فولادی | رنگپرداز: امید آقاتقی | مجری طرح: وحید مروتی | مشاور کارگردان: سینا قاسمی موسوی | منشی صحنه: نیکی مالمیر | برنامهریز: مبین اسدی | گروه کارگردانی: داوود طهماسبی، حسین قهرمانی، زینب عزیزیان، آتنا نجفی | بازیگران خردسال: فرهام نجفی، پرهام نجفی، رایان نصیرپور، محمدصدرا قاسمی، امیرکیان دریاباری، رادین ابوالزاده، محمدرضا خزائی پرویز، سام علیپور، حسام علیپور، طاها رزمی، ایلیا فکری، محمدمهیار رحیمی، بهراد احمدیفرد، محمد محسنی، امیرعلی اسماعیلی | بازیگردان: داوود طهماسبی | صدابرداری و صداگذاری: امید کریم | موسیقی: شاهین علیخانی | طراحی صحنه و لباس: مائده وفاداری | دستیار طراحی صحنه: محمد کریمپور اصفهانی | گریمور: محدثه منصوری | تدوین: احسان خانی گلستان | جلوههای بصری: جواد حسینی | مدیر تولید: محمدامین خادمیان | تدارکات: امین صالحی، عارف حبیبی | عکاس: ملیکا مصفا | مدیر روابط عمومی پروژه: رضا پورحسین | طراحی پوستر: شقایق بیاتی