خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«برتا؛ داستان یک اسلحه» با زیرنویس ویژه ناشنوایان در نمایش خانگی

«برتا؛ داستان یک اسلحه» با زیرنویس ویژه ناشنوایان در نمایش خانگی
کد خبر : 1725724
لینک کوتاه کپی شد.

قسمت‌های پخش شده از سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» با زیرنویس ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان در دسترس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، در ادامه طرح انتشار نسخه ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان محصولات در فیلم نت که با فیلم سینمایی «صددام» در سینما آنلاین آغاز شده بود، با سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» ادامه یافت.

فیلم‌نت این طرح را با هدف دسترس‌پذیرتر کردن محتوای خود و توجه به نیازهای مخاطبان خاص آغاز کرده و اکنون با انتشار نسخه‌های ویژه «برتا؛ داستان یک‌اسلحه»، یک گام دیگر در این مسیر برداشته است.

نسخه ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان تاکنون برای ۶ قسمت پخش شده سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» در دسترس است و همزمان با پخش قسمت‌های جدید، ادامه خواهد داشت.

سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» تازه‌ترین محصول اختصاصی پلتفرم فیلم‌نت به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی در ژانر معمایی، جنایی است که جمعه‌ها ساعت ۱۲ ظهر از فیلم نت منتشر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری