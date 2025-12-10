«برتا؛ داستان یک اسلحه» با زیرنویس ویژه ناشنوایان در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، در ادامه طرح انتشار نسخه ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان محصولات در فیلم نت که با فیلم سینمایی «صددام» در سینما آنلاین آغاز شده بود، با سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» ادامه یافت.

فیلم‌نت این طرح را با هدف دسترس‌پذیرتر کردن محتوای خود و توجه به نیازهای مخاطبان خاص آغاز کرده و اکنون با انتشار نسخه‌های ویژه «برتا؛ داستان یک‌اسلحه»، یک گام دیگر در این مسیر برداشته است.

نسخه ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان تاکنون برای ۶ قسمت پخش شده سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» در دسترس است و همزمان با پخش قسمت‌های جدید، ادامه خواهد داشت.

سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» تازه‌ترین محصول اختصاصی پلتفرم فیلم‌نت به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی در ژانر معمایی، جنایی است که جمعه‌ها ساعت ۱۲ ظهر از فیلم نت منتشر می‌شود.

