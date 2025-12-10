به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون اسعدیان در ابتدای اظهاراتش گفت: ما از همه صنوف خانه سینما کمک خواستیم که برای هشتگ نگهبان آب با ما همراهی کنند. ما باید مسئله کمبود آب را برای مردم و مسئولین به شکلی مطالبه‌گرانه مطرح کنیم. ما دعوت کردیم که مسئولان درباره مسائل آب در خانه سینما توضیح دهند و ما فقط برگزارکننده این نشست‌ها باشیم و هر مسئولی که به دعوت ما پاسخ مثبت ندهد، اعلام می‌کنیم. ما به زودی پوستر‌هایی با این موضوع منتشر می‌کنیم و در نمایشگاه به سه پوستر برتر جایزه می‌دهیم. ما این مسائل را جزو مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم، محیط زیست جزو مسئولیت‌های اجتماعی ماست و خانه سینما را به عنوان یک نهاد صنفی فرهنگی به سینما و مسائل صنفی نباید محدود کرد.

اسعدیان درباره حواشی دستگیری چند سینماگر در یک مهمانی تصریح کرد: امروز نامه‌ای خطاب به آقای اژه‌ای منتشر کردیم و مطالباتمان را در آن نامه مطرح کردیم. در این نامه درباره یک برنامه که به نظر می‌آید از سوی چند نفر به صورت آتش به اختیار حرکتی انجام شد و تعدادی از سینماگران دستگیر شدند مسائلی را مطرح و پیگیری کردیم. برای ما جدا از این اتفاق آنچه که در ادامه پیش می‌آید بسیار نگران‌کننده است. من نمی‌دانم چرا در برخورد با رانت‌خواری یک مفسد اقتصادی یا تخلف یک روحانی تأکید می‌شود که درباره هویت این افراد حرفی گفته نشود اما وقتی اتفاقی برای ما رخ می‌دهد، سریع نام مطرح می‌کنند و می‌گویند فلانی و فلانی دستگیر شدند و فلان هنرمند مخبری بود؛ از سایت‌های زرد گرفته تا سایت‌های رسمی مثل خبرگزاری فارس به این موضوع ورود می‌کنند و در همین خبرگزاری توسط یک خبرنگار حرف‌های زشتی زده می‌شود، به طوریکه این فرد در جشنواره جهانی فجر در شیراز مدعی می‌شود که از پنج تهیه‌کننده این ماجرا را پرسیده و همه اظهارات او را تأکید کرده‌اند. من در اینجا باید بگویم که سراسر حرف‌هایی که در برنامه «پشت صحنه» خبرگزاری فارس مطرح شد دروغ و بازی با آبرو و حیثیت یک زن هنرمند، همسر ایشان و یک بازیگر بود و مطرح شدن یک نفر به عنوان مخبر هم به همین صورت است.

وی تأکید کرد: برای هیچکدام از این ادعاها سندی وجود ندارد، آیا در چنین مواردی قوه‌قضاییه نباید ورود کند؟ از دوستان که در خبرگزاری‌های رسمی هستند انتظار داریم که به این موارد توجه داشته باشند، نباید به راحتی حیثیت چند نفر را ببریم. ما در نامه‌مان به رئیس قوه قضاییه همین بحث را داریم که اگر با تعدادی هنرمند که تریبون دارند این برخورد می‌شود وای بحال مردمی که دستشان به جایی بند نیست. یک کلمه از حرفهایی که خبرگزاری فارس در برنامه «پشت صحنه» مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و کذب محض است. آیا تشویش اذهان عمومی و اشاعه فحشا چیزی جز این است؟ یک نفر را به نام مخبر با چه سند و مدرکی بدنام کردیم؟

مدیرعامل خانه سینما در ادامه گفت: آنچه که در مورد دستگیری هنرمندان اتفاق افتاده یک برنامه‌ریزی انجام شده از سوی نهادهای بالا نبوده بلکه به نظر می‌رسد یک گروهی تصمیم گرفته‌اند روی کسی را کم بکنند و این اقدام را انجام داده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دیرهنگام خانه سینما برای شفاف‌سازی درباره این اتفاق، گفت: ما سعی کردیم، صبر کنیم و در تمام روزهای برگزاری جشنواره جهانی فجر در شیراز پیگیر قضیه بودیم تا اطلاعاتی که منتقل می‌کنیم برای شما موثق باشد. ما سعی می‌کنیم هیجانی و با عجله به مسائل ورود نکنیم، اطلاعات ما ناقص است و تقریبا یک ماه و نیم یا دو ماه طول می‌کشد که متوجه شویم چه اتفاقی افتاده است. باید با یک مجموعه‌ای از افراد صحبت کنم و برای خودم راستی‌آزمایی کنم و مشخص شود که حرف‌ها یکسان است و تناقض دارد یا خیر. تا جایی که من اطلاع دارم و بخش حقوقی خانه سینما هم بر آن تأکید دارد، اساسا ورود به منزل خصوصی حتی در زمانی برگزاری یک مهمانی خصوصی قانونی نیست و حکمی هم بابت این قضیه وجود نداشته، نهایتاً با شکایت همسایه‌ها می‌توانستند به این خانواده تذکر بدهند. اینکه وارد خانه شوند و دستگیری‌شان هم هم انتخابی باشد برای ما شبهه‌برانگیز است و می‌دانیم آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد از این جهت مسئله بسیار مهمی است که به حیثیت اهالی سینما بی‌توجهی شده است.

وی افزود: دوست همکاری که از سوی رسانه‌ها متهم به مخبر بودن است، هر شب کابوس می‌بیند و دیگر دوستان هم وضعیت روحی بدی دارند. این اتفاق می‌تواند فردا به شکل دیگری رخ دهد و خانه سینما باید به آن ورود کند. انجمن بازیگران و کانون کارگردانان اعلام موضع کردند و ما ترجیح دادیم از طریق قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنیم. از تمام دوستان رسانه خواهش می‌کنم وارد این فضای زرد نشوید.

اسعدیان در ادامه اظهار کرد: ما جمعه از این اتفاق خبردار شدیم، اصلا نپرسیدیم که چه کسی آنجا بوده و دستگیر شده، اصلا این موضوع برای ما اهمیت نداشت. برای ما اینکه چند نفر دستگیر شده‌اند مساله نیست، نفس قضیه مهم است که این رفتارها صورت گرفته و برای ما مشخص است که مسئولان بالادستی هم مخالف این اتفاق بودند و این حرکت یک تصمیم‌گیری کلان نبوده‌ است. اطلاعاتی که به شما دادم بر اساس صحبت با همه این دوستان و کسی است که گفتند مخبر است و ما با این افراد جلسه داشتیم.

وی درباره دلیل ورود خانه سینما به موضوع کمبود آب در کشور، گفت: تصور ما این است که خانه سینما یک سری مسئولیت فرهنگی دارد، خانه سینما یک نهاد صنفی فرهنگی است که علاوه بر مسائل صنفی با مسائل زیادی کار دارد. نهادهای صنفی فرهنگی نمی‌توانند نسبت به مسائلی چون آب حساس نباشند. وقتی وظیفه هنرمندان است که نسبت به کشتار مردم در سراسر دنیا مثل غزه موضع بگیرند، چطور به موضوعات زیست‌محیطی کشور خودمان حساس نباشیم؟

هیچ صنفی بنگاه کاریابی نیست و از هیچ صمفی نمی‌توان انتظار داشت که کار پیدا کند، من وظیفه‌م این است که از شئونات حرفه‌ای دفاع کنم. یک ماجرای حق بیکاری گرفتن است که خیلی سخت است و ما کارگر فصلی شناخته می‌شویم و ما کد شغلی نداریم و مشاغل سینما را نمی‌توان با هم جمع کرد، بیکاری یک کارگردان با یک منشی صحنه متفاوت است و یک کارگردان اگر سه سال فیلم نسازد به معنای بیکاری سه ساله نیست اما یک منشی صحنه چرا.

وی افزود: ما در مراسم شب سینمای ایر‌ان که برگزار کردیم، بخشی از فیلمی که در ونیز درباره غزه بود را پخش کردیم. واقعا موضوع دغدغه ما بود، فیلم بسیار تلخی نمایش داده شد که خودم وقتی بار اول فیلم را دیدم واقعا به گریه افتادم. مساله غزه و نسل‌کشی که آنجا صورت می‌گیرد و هر جنایت و نسل‌کشی در دنیا می‌تواند دغدغه ما باشد. این نکته را هم باید بگویم که ما باید به آن فکر کنیم، اینکه ما چه کردیم که امروز مردم ما نسبت به غزه حساسیتشان اینقدر کم است، این سوال را باید مسئولان پاسخ دهند و بگویند چرا غزه نمی‌تواند دغدغه همه مردم ایران باشد؛ حتما در سیاست‌ها و رفتارهایمان اشتباه کرده‌ایم. برای من به شخصه غزه یک زندان انسانی است که دو میلیون انسان را آنجا تحت فشار قرار داده‌اند و این مسئله‌ای بسیار دردآور است.

این سینماگر تأکید کرد: هنرمندان و ورزشکاران جزو گروه‌های مرجع هستند و چندین سال است پروژه‌ای کلید خورده تا ما را از مرجعیت بیندازند و ما خودمان نباید به خودمان آسیب بزنیم و وظیفه من حراست از این خانواده است.

اسعدیان درباره درخواست سینماگران برای حذف پروانه ساخت گفت: در رابطه با پروانه ساخت حرفهایی زده شده و تا جایی که می‌دانم وزارت ارشاد و سازمان سینمایی علاقه‌مند به حفظ شرایط موجود نیستند و بر این عقیده‌اند که این قوانین کهنه است و ما مطمئنیم که در سه یا چهار سال آینده افراد می‌توانند در خانه بنشینند و فیلم بسازند و در این شرایط دریافت پروانه ساخت شوخی است. در شرایطی که خیلی از جشنواره‌ها این قانون را گذاشته‌اند که فیلم‌های مجوز گرفته از ایران را نمی‌پذیرند، ادامه وجود این مجوز خودزنی است و ما طرحمان برای جایگزین ساختن پروانه ساخت و شیوه جدید را به زودی به وزارت ارشاد ارسال می‌کنیم.

وی درباره بودجه خانه سینما اظهار کرد: بودجه امسال خانه سینما از سال گذشته هم کمتر است. ما در شرایط بدی هستیم و فکر میکنیم که شرایط کشور را درک می‌کنیم و سعی می‌کنیم با این مشکلات پیش برویم.

اسعدیان درباره نتیجه داوری خانه سینما در مورد شکایت علی طلوعی و سجاد باباییان، گفت: در هیئت داوری خانه سینما شکایت‌های مالی فراوانی می‌آید و بی‌سابقه است که یکی از این شکایت‌ها علنی شود. از آقای طلوعی گلایه کردم که این کار نباید اتفاق می‌افتاد. آقای طلوعی به شکلی کاملا غیر حرفه‌ای در رسانه‌ها گفتند که من برنده شده‌ام و به نظر من این اتفاق نباید رخ می‌داد. همین الان هم آقای بابایی شکایتی از آقای طلوعی دارند که می‌تواند نتیجه‌اش علیه ایشان باشد و مسائل داوری نباید خارج از خانه سینما مطرح شود.

