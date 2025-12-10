زنگ آغاز «جایزه امید» در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به صدا در میآید
حمایت از جریان اصیل در برابر بازار زرد
نخستین «جایزه ویژه امید»، در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، با هدف تقویت و تعالی زیستبوم فرهنگی و هنری کودک و نوجوان به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، صابر اکبری خضری، معاون راهبردی موسسه سوره امید با تشریح فلسفه شکلگیری «جایزه امید» در حوزه کودک و نوجوان با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت تولیدات فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان گفت: تعداد محدود آثار هنری با کیفیت و سالم به لحاظ محتوا و فرم و گستره اندک تنوع این آثار و پایدار نبودن چرخه تولید و ارائه آنها، از مهمترین چالشهای زیستبوم کودک و نوجوان در حال حاضر است. در سالهای اخیر با وجود ظرفیت گسترده مخاطبان، متاسفانه هنوز تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات فرهنگی، هنری و رسانهای متناسب با نیاز جامعه و در نسبت با ظرفیت بالقوه گنجینههای محتوایی موجود در تاریخ و فرهنگ ایران، رشد نکرده است. حتی در زمینههایی مانند انیمیشن که به نسبت در ایران پیشینه قویتری دارد نیز سالانه با تعداد محدودی اثر با کیفیت روبهرو هستیم که با نیاز و ظرفیت سبد مصرف مخاطبان ایرانی، فاصله زیادی دارد.
وی افزود: این چالشها در خلق و ارائه آثار، در حوزههایی مثل نمایش، کمیک، بازیهای ویدیویی، بازیهای رومیزی و سایر محصولات صنایع فرهنگی محسوستر است؛ علاوه بر اینکه بخشهای عمدهای از سبد مصرف مخاطبان و ویترین محصولات فرهنگی و هنری را عملاً جریانهایی که کاملاً سودمحورند، در دست گرفتهاند؛ در نتیجه شاهد رشد و گسترش قارچگونه آثار زرد و تکراری هستیم که نهتنها فاقد هرگونه خلاقیت فرمی و دقت تولیدی هستند، بلکه در بُعد محتوایی نیز جز ضربه به سلامت روان و هویت فرهنگی کودک و نوجوان، پیامد دیگری ندارند. از طرفی بخش عمدهای از بازار نیز توسط محصولات وارداتی آن هم با کیفیت بسیار نازل، به علت سود بالا قبضه شده است.
اکبری با تاکید بر اینکه موسسه سوره امید در تلاش است تا در این موقعیت، نقشی فعال و مشارکتمحور در این حوزه داشته باشد، توضیح داد: جایزه امید بهمنظور تشویق و تقویت جریانهای هنری، فرهنگی و رسانهای در جهت ارائه محصولات، خدمات و آثار ارزشمند، امیدآفرین، با کیفیت، خلاقانه و نوآورانه و همسو با ارزشهای ایرانی اسلامی طراحی شده است؛ جریانی که بتواند استعدادهای برتر را شناسایی و تولیدات فاخر و ایدههای موثر در حوزه کودک و نوجوان را پشتیبانی کند.
او درباره عرصههای مختلفی که جایزه امید در آن اعطا میشود، افزود: جایزه امید در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری شامل نمایش، تولید بازی در انواع شاخهها (بازی رومیزی، محیطی، دیجیتال)، طراحی اسباببازی، محصولات مرتبط با صنایع فرهنگی (محصولات جانبی، نوشتافزار و…)، برنامههای تلویزیونی، ادبیات داستانی، کمیک، گرافیک، پویانماییهای سینمایی و سریالی بلند و کوتاه اهدا میشود.
به گفته او، این جایزه فقط محدود به یک رویداد سالانه نیست و در چند جشنواره معتبر ملی از جمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و رویدادهای حوزه نوآوری فرهنگی، به عنوان جایزه ویژه توسط موسسه سوره امید در این جشنوارهها، در بخش کودک و نوجوان، ارائه خواهد شد.
معاون راهبردی سوره امید افزود: جایزه ویژه امید، علاوه بر مبلغ نقدی، شامل حمایتهای اعتباری غیرنقدی نیز میباشد که نوع این حمایتها متناسب با هر حوزه متفاوت است؛ از کمک به تولید و اجرای نمایش تا تسهیل در تولید انبوه، تبلیغ، پخش، توزیع یا ورود به بازار از حمایتهای این موسسه در تولیداتی است که این جایزه به آنها تعلق میگیرد.
او درباره شاخصههای محتوایی مورد توجه در داوری آثار برای جایزه امید گفت: این جایزه به آثاری تعلق میگیرد که با محورهایی همچون ارتقای هویت ملی و دینی، افزایش سواد تاریخی، توجه به تاریخ معاصر و استعمار، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت خانواده، روحیه ظلمستیزی، امیدآفرینی و شکلدهی به رویای جمعی ایرانیان طراحی و ساخته شوند.
اکبری در پایان تاکید کرد که «جایزه امید» تلاشی برای توسعه ظرفیتهای فرهنگی کودک و نوجوان و تقویت جریانهایی است که میتوانند آینده زیستبوم فرهنگی کشور را پویاتر و پرامیدتر کنند.