معرفی هیات انتخاب و آثار بخش تازه‌ها در جشنواره تئاتر فجر

کد خبر : 1725711
هیات انتخاب و آثار پذیرفته شده مرحله دوم بخش تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سید وحید فخرموسوی (دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر)، طی حکمی شیوا مسعودی، امیر راد و فرشاد یاری را به عنوان هیات انتخاب آثار بخش تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی این دوره از جشنواره معرفی کرد. 

هیات داوران این بخش پس از بررسی تعداد۸۲اثر نمایشی ارسال شده به دبیر خانه جشنواره، تعداد ۱۰اثر رابه مرحله نهایی این بخش معرفی کردند ازاین تعداد ۶ اثر از تهران و تعداد ۴اثر از دیگر شهرهای کشور حضور دارند. 

بر اساس این گزارش، اسامی ۱۰ اثر معرفی شده به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است: 

۱-آرشیو صفر/ صادق خاتم پور/خوزستان (بهبهان) 

۲-ارسی/ادریس آقاعبدالهی/تهران

۳-بهترین زمان مصرف/شیدا رضوانیان/تهران

۴-بیست و چهار دقیقه و سی و سه ثانیه/رضا غیور/تهران

۵-پرفورمنس گم/احسان دبیر/خراسان رضوی (مشهد) 

۶-تاریخ صدا/سید سعید هاشم زاده/تهران

۷-سه اثر مجزا/میرمحمدرضا حیدری/تهران (دماوند) 

۸-دوئت سازهای ناکوک/علیرضا امین مظفری/آذربایجان شرقی (تبریز) 

۹-ه ت ل/ مرجان آقا نوری/تهران

۱۰-H2o/امید اکبری/تهران

صاحبان آثار می‌بایست اثر کامل خود را حداکثر تا تاریخ ۳ دی ماه برای ورود به مرحله نهایی انتخاب آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 

چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تاتر فجر به دبیری وحید فخر موسوی بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

ثبت نام آلپاری