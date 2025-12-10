خبرگزاری کار ایران
نکوداشت مجید قناد در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، صبح پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه همراه با معرفی برگزیدگان و نکوداشت مجید قناد هنرمند نامدار عرصه تئاتر کودک و نوجوان در سالن اصلی مجتمع فرهنگی‌هنری بوعلی سینا برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، آیین پایانی سی‌امین دوره این رویداد، صبح روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی‌هنری بوعلی سینا واقع در بلوار شهید مفتح همدان، با حضور مدیران، مسئولان، هنرمندان، گروه‌های نمایشی و مهمانان شرکت‌کننده در این رویداد برگزار می‌شود. 

در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و از آثار برتر تقدیر خواهند شد. همچنین چند جایزه ویژه شامل؛ جایزه ویژه مرکز ملی استیژ ایران، جایزه ویژه معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه مؤسسه سوره امید،  جایزه ویژه کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و جایزه ویژه انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر به آثار برگزیده هر یک از نهادها و ارگان‌های یادشده اهدا خواهدشد. 

در بخش پاسداشت، آیین نکوداشت مجید قناد برگزار خواهد شد و از دو هنرمند همدانی نیز به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه تئاتر کودک و نوجوان تقدیر می‌شود. 

آیین پایانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نقطه پایان پنج روز رویداد، اجراها و برنامه‌های فرهنگی و هنری این دوره خواهد بود.

