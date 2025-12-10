خبرگزاری کار ایران
داوود شایسته‌خصلت درگذشت

داوود شایسته‌خصلت، پیشکسوت صنعت چاپ در ۸۳ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، داوود شایسته‌خصلت، پیشکسوت صنعت چاپ در ۸۳ سالگی درگذشت.

داود شایسته‌خصلت، پیشکسوت صنعت چاپ کشور متولد سال ۱۳۲۱ در تهران بود که امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذرماه) در بیمارستان از دنیا رفت.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت او را تسلیت گفته و نوشته است: درگذشت استاد داوود شایسته‌خصلت، از چهره‌های اثرگذار و خوش‌نام صنعت چاپ ایران، مایه تأسف و اندوه شد. آن مرحوم از نسل استادانی بود که بخش بزرگی از عمر خود را در کارگاه‌ها و چاپخانه‌ها گذراند و با دقت، تجربه و پشتکار کم‌نظیرش، به اعتلای این صنعت یاری رساند.

استاد شایسته‌خصلت از جمله پیشگامانی بود که ارتقای استانداردهای فنی و تربیت نیروهای متخصص را رسالت حرفه‌ای خود می‌دانست. سال‌ها تلاش و توجه ایشان به انتقال دانش و مهارت به نسل‌های جوان‌تر، برای تداوم کیفیت صنعت چاپ ایران، بسیار حائز اهمیت است.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، شاگردان و هم‌صنفان آن استاد فقید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد رحمت و مغفرت الهی، و برای بازماندگان صبر، سلامت و آرامش خواستارم.

انتهای پیام/
ثبت نام آلپاری