مدیرعامل فیدیبو در فهرست مروجان برتر کتاب قرار گرفت
امیر بهدانی مدیرعامل فیدیبو، در آیین تجلیل از برترین کتابداران کتابخانه ملی ایران، برترین مروج کتاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، امیر بهدانی مدیرعامل فیدیبو، در آیین تجلیل از برترین کتابداران کتابخانه ملی ایران، برترین مروج کتاب شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی مراسم تجلیل از برترینهای حوزه کتاب و کتابخوانی را ظهر چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در تالار قلم مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران برگزار کرد.
در این رویداد که با حضور غلامرضا امیرخانی رئیس کتابخانه ملی، جمعی از مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بزرگان فرهنگی و مدیران حوزه نشر همراه بود، از کتابداران، ناشران، اهداکنندگان کتاب و مروجان برتر حوزه مطالعه تجلیل شد.
در بخش ویژه تجلیل از برترین مروج کتاب در کشور، امیربهدانی مدیرعامل فیدیبو بهعنوان «برترین مروج حوزه کتاب» توسط کتابخانه ملی ایران معرفی و تجلیل شد.
این انتخاب در ادامه تلاشهای فیدیبو در توسعه فرهنگ مطالعه، دسترسپذیری کتابهای الکترونیک و صوتی و ایجاد مسیرهای نوین برای ترویج کتابخوانی رقم خورد.