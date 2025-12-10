مجمع دبیران ادوار مختلف جشنواره موسیقی فجر تشکیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اولین مجمع دبیران ادوار مختلف جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به سبب شرایط جسمی حسن ریاحی که بیش‌از ده دوره دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بود؛ هفته جاری ضمن عیادت از این هنرمند پیشکسوت، در منزل ایشان تشکیل شد.

بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، آرش امینی (دبیر جشنواره چهل و یکمین موسیقی فجر)، حسن ریاحی، رضا مهدوی، علی آیینه‌ساز، کامبیز روشن‌روان، شاهین فرهت (دبیران دوره‌های مختلف جشنواره) و مریم نقیبی (معاون دفتر موسیقی ارشاد) در این مجمع حضور داشتند و درباره هرچه بهتر برگزار شدن چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا بابک رضایی ضمن احوالپرسی از حسن ریاحی درباره این دیدار توضیح داد: در آستانه چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر قصدمان جلسه‌ای با حضور دبیران ادوار مختلف جشنواره به منظور بهره‌مندی از نظراتشان در برگزاری این دوره بود که تصمیم گرفتیم در حضور شما این جلسه را برگزار کنیم.

بابک رضایی ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره چهل و یکم گفت: هرساله جشنواره موسیقی فجر در یک هفته با حجم زیادی از کنسرت‌ها برگزار می‌شد اما تصمیم گرفتیم که جشنواره امسال را در طول بهمن‌ماه و با اجراهای روزانه برگزار کنیم.

وی با اشاره به تلاش برای بالا بردن کیفیت جشنواره امسال بیان داشت: امیدوارم این دوره بتوانیم یک جشنواره متفاوت و به یادماندنی را برگزار کنیم.

در این دیدار آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر هم در ادامه صحبت‌های مدیرکل دفتر موسیقی گفت: امسال با توجه به وجود مشکلات مالی و ارزی در شرایط کنونی سعی‌مان بیشتر بر کیفیت اجرای بخش بین‌الملل است تا کمیت.

علی آئینه‌ساز دبیر جشنواره پانزدهم و شانزدهم موسیقی فجر نیز درباره تجربیاتش در برگزاری جشنواره گفت: تکریم استادان موسیقی برای استفاده از برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر از نکات مهمی است که باید به آن توجه داشت و من در دوره‌ای که دبیری جشنواره را برعهده داشتم به این موضوع توجه کردم. معتقدم باید برخی نکات مهم حضور در کنسرت‌های موسیقی را آموزش داد؛ همچنین امکانی برای حضور اهالی موسیقی، دانش‌آموزان هنرستان موسیقی و دانشجویان موسیقی هم در نظر گرفت تا از نزدیک اجراهای جشنواره را مشاهده کنند.

حسن ریاحی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: در حال حاضر فکر می‌کنم طرفداران موسیقی کلاسیک در دنیا مقداری کمتر و حتی تعداد ارکسترهای برخی کشورها نیز کم شده است چرا که مردم بیشتر طرف موسیقی پاپ هستند. حدود دو سال پیش از آقای روشن روان پرسیدم که در خارج از کشور اوضاع موسیقی به چه صورت است و ایشان در جواب گفتند که موسیقی پاپ حرف اول را می‌زند و مردم نیز تغییر کردند و ساده گرا شدند. باید به موسیقی جدی توجه بیشتری شود و با برنامه‌ریزی‌های دقیق به این موضوع پرداخت.

کامبیز روشن روان، دبیر چندین دوره جشنواره موسیقی فجر در این دیدار گفت: زمانی که بنده دبیر جشنواره بودم، یکی دو کار متفاوت انجام دادیم. اول اینکه معتقد بودم اگر خودمان برای کاری که می‌کنیم و موسیقی‌ای که ارائه می‌دهیم احترام قائل باشیم، دیگران هم آن را حس می‌کنند و احترام نگه می‌دارند. بحث بلیت مهمان را حذف و بلیت فروشی را برعهده گروههای شرکت کننده گذاشتیم.

شاهین فرهت، دبیر ادوار گذشته جشنواره موسیقی فجر نیز در پایان این نشست بیان کرد: سال‌ها قبل موسیقی کلاسیک در ایران شنوندگان حرفه‌ای داشت و این موضوع مورد توجه بسیاری از بزرگان موسیقی مانند هربرت کاریان، رهبر بین‌المللی موسیقی بود اما رفته‌رفته شنوندگان حرفه‌ای خود را از دست دادیم. نیاز است تا ضمن پرورش شنوندگان حرفه‌ای موسیقی، فرهنگ شنیداری مردم نیز تقویت شود.

