زندگی حکیمه دبیران در یک مستند

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «حکمت در سپهر ادب» گفت: دکتر حکیمه دبیران نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند اصالت خانوادگی، تلاش دانشگاهی و اثرگذاری فرهنگی است که نه‌تنها در عرصه ادبیات فارسی صاحب رأی است، بلکه در تربیت نسل‌های دانشگاهی، گسترش زبان فارسی و در نهادهای مهم فرهنگی و دانشگاهی نیز نقشی تعیین‌کننده داشته است.

وی درباره دوران کودکی و زمینه‌های تربیتی «دبیران» اظهارکرد: یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پژوهش برای تولید این مستند، آشنایی با فضای خانوادگی استاد حکیمه دبیران بود؛ فضایی که در آن قرآن، شعر، خوشنویسی و زبان عربی همچون بخشی از زندگی روزانه کودکان به وی آموزش داده شده است.

او تأکید کرد: نقش پدر دبیران، استاد غلامرضا دبیران، در شکل‌گیری شخصیت علمی وی بسیار برجسته بود و تیم تولید تلاش کرده این ریشه‌های فرهنگی را در فیلم عرضه نماید.

عباسی در ادامه توضیح داد: حضور این بانوی پرتلاش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و شاگردی نزد بزرگانی چون دکتر سید جعفرشهیدی، دکتر سادات ناصری و دکتر احمد مهدوی دامغانی نقطه مهمی در شکل‌گیری شخصیت ادبی و فرهنگی او بوده که با روایت دلنشین استاد در فیلم به تصویر کشیده شده است.

کارگردان مستند «حکمت در سپهر ادب» همچنین به نقش‌های مدیریتی و فعالیت‌های اجرایی دبیران اشاره کرد و گفت: حضور این استاد در مسئولیت‌هایی همچون ریاست دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیها)، معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم، عضویت در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و نیز مأموریت‌های متعدد فرهنگی در خارج از کشور، جنبه‌های دیگری از شخصیت او را نشان می‌دهد که کمتر درباره‌اش گفته شده است.

عباسی افزود: دکتر دبیران سفرهای علمی متعددی به کشورهایی چون سوریه، تاجیکستان، هند و مالزی داشته و دوره‌ای نیز در دانشگاه هاروارد برای پژوهش درباره «گلشن راز» شبستری گذرانده است که در فیلم با این جنبه از زندگی او نیز آشنا می‌شویم.

وی تأکید کرد: مستند «حکمت در سپهر ادب» تلاشی است برای معرفی بانوی دانشمندی که نمونه‌ای روشن از توانایی زنان این سرزمین است؛ زنانی که سهمی جدی در سپهر ادبی و فرهنگی ایران داشته‌اند.

عباسی در پایان گفت: دکتر حکیمه دبیران بی‌تردید از جمله چهره‌های فرهنگی و علمی ایران عزیز است که روایت زندگی او می‌تواند الهام‌بخش نسل‌هایِ آینده دانشگاهی باشد.

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته‌ی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰بازپخش می‌شود.

