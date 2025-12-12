چین و اروپا در حال دگرگون کردن الگوهای حفاظت از میراثفرهنگی/ فناوریهای نوین در خدمت میراث هزاران ساله
چین و اروپا با تکیه بر باستانشناسی دیجیتال و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی درحال دگرگون کردن شیوههای حفاظت از میراثفرهنگی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اینکه چگونه باستانشناسی دیجیتال و علمِ باز، شیوههای حفاظت از میراثفرهنگی را دگرگون کرده است پرسشی است که باید پاسخ آن را در تحقیقات دانشمندان چین و اروپا جست. براساس گزارشهای واصله از حفاظت مبتنی بر هوش مصنوعیِ نقشبرجستههای داتسو در چین گرفته تا مرمت شفاف تابلوی «نگهبان شب» رِمبرانت در رِیکسمیوزیوم، تمامی این آثار در چین و اروپا در حال گذار به الگوهای نوین در عرصهی حفاظت میراث فرهنگی هستند.
در چونگچینگ، پژوهشگران با استفاده از اسکنهای سهبعدی بسیار دقیق زیرِ میلیمتری، ثبتهای هولوگرافیک و مدلسازیِ هوش مصنوعی، نقشبرجستههای داتسو را تحلیل و حفاظت میکنند؛ رویکردی که با پشتسرگذاشتن محدودیتهای ساختاری، امکان ثبت جزئیات کامل این غارهای هزارساله را فراهم کرده است.
یک سالن نمایشیِ گنبدیشکل با کیفیتِ فراگیرِ ۸K، تماشای این مجسمهها را برای عموم امکانپذیر میکند و همزمان از فشار بازدیدها و فرسایش وارد بر محوطهی اصلی میکاهد.
بر اساس گزارش یورونیوز، در آمستردام، ریکسمیوزیوم در حال زدودن ورنیِ فرسوده از تابلوی «نگهبان شب» رمبرانت است؛ مرمتی که با کمک تصویربرداری میکروسکوپی و تحلیل مواد، بهطور کامل در برابر دید عموم انجام میشود.
پیشتر نیز کارشناسان میراثفرهنگی در ایران نیز ضرورت بهکارگیری دانش و شیوههای نوین را یکی از اولویتهای میراثفرهنگی عنوان کرده بودند. به گفته این پژوهشگران، با استفاده صحیح از این ابزارها، حفاظت موثر و پایدار از مواریث تاریخی و فرهنگی کشور محقق میشود.
درحالحاضر پیشرفتهای اخیر در حوزه هوش مصنوعی، میتوانند در حفاظت و بازسازی میراث فرهنگی مؤثر باشند. این روشها میتوانند به مرمت و خواندن کتیبههای تاریخی (استفاده از الگوریتمهای پردازش تصویر و یادگیری ماشین برای بازخوانی کتیبههای فرسوده و آسیبدیده، که امکان دسترسی به اطلاعات تاریخی ارزشمند را فراهم میکند)، بازسازی سهبعدی آثار تاریخی (بهرهگیری از مدلسازی سهبعدی برای بازآفرینی بخشهای تخریبشده بناها و آثار تاریخی، که بهعنوان ابزاری برای آموزش و معرفی میراث فرهنگی به کار میرود)، الگوسازی آواها و نواهای بومی (بازسازی موسیقیها، آواها و نواهای سنتی ازدسترفته جوامع با استفاده از تحلیل دادههای صوتی و هوش مصنوعی)، شناسایی پیشینه گویشها و لهجهها (استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل و ثبت تحولات زبانی و گویشهای مناطق مختلف که به حفظ تنوع فرهنگی کمک میکند)، تشخیص آثار جعلی (بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته برای شناسایی آثار واشیای جعلی در موزهها و مجموعههای تاریخی، که به افزایش اصالت و اعتبار این مجموعهها منجر میشود) کمک کنند.