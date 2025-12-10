کنسرت ارکستر هفت نوا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در این برنامه سعید نیازی به عنوان سولیست ساکسفون و مسعود افشاری به عنوان سولیست ترومپت روی صحنه خواهند رفت. تنظیم قطعات کنسرت توسط جواد ابراهیمی‌راد و روح‌الله رمضانی انجام شده است.

نوازندگان این ارکستر جمعی از برگزیده‌ترین و توانمندترین نوازندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش و نیروی انتظامی) هستند که در قالب ارکستری حرفه‌ای گرد هم آمده‌اند. هدف «ارکستر هفت نوا» استعدادیابی، استعدادپروری و ترویج فرهنگ موسیقی میان نیروهای مسلح و ایجاد بستری فرهنگی برای تقویت وحدت ملی است. اعضای ارکستر بر این باورند که هنر می‌تواند در کنار مأموریت‌های دفاعی و نظامی، نقشی مهم در تقویت هویت مشترک و همبستگی ملی ایفا کند.

والاترین افق پیش‌روی این گروه، تشکیل ارکستر ملی موسیقی نظامی ایران با مشارکت متخصصان حوزه موسیقی در نیروهای مسلح اعلام شده است.

