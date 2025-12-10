کنسرت ارکستر هفت نوا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)
کنسرت ارکستر هفت نوا به رهبری جواد ابراهیمیراد، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. این اجرا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و گرامیداشت روز زن برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در این برنامه سعید نیازی به عنوان سولیست ساکسفون و مسعود افشاری به عنوان سولیست ترومپت روی صحنه خواهند رفت. تنظیم قطعات کنسرت توسط جواد ابراهیمیراد و روحالله رمضانی انجام شده است.
نوازندگان این ارکستر جمعی از برگزیدهترین و توانمندترین نوازندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش و نیروی انتظامی) هستند که در قالب ارکستری حرفهای گرد هم آمدهاند. هدف «ارکستر هفت نوا» استعدادیابی، استعدادپروری و ترویج فرهنگ موسیقی میان نیروهای مسلح و ایجاد بستری فرهنگی برای تقویت وحدت ملی است. اعضای ارکستر بر این باورند که هنر میتواند در کنار مأموریتهای دفاعی و نظامی، نقشی مهم در تقویت هویت مشترک و همبستگی ملی ایفا کند.
والاترین افق پیشروی این گروه، تشکیل ارکستر ملی موسیقی نظامی ایران با مشارکت متخصصان حوزه موسیقی در نیروهای مسلح اعلام شده است.