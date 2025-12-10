خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کنسرت ارکستر هفت نوا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)

کنسرت ارکستر هفت نوا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)
کد خبر : 1725513
لینک کوتاه کپی شد.

کنسرت ارکستر هفت نوا به رهبری جواد ابراهیمی‌راد، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. این اجرا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز زن برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در این برنامه سعید نیازی به عنوان سولیست ساکسفون و مسعود افشاری به عنوان سولیست ترومپت روی صحنه خواهند رفت. تنظیم قطعات کنسرت توسط جواد ابراهیمی‌راد و روح‌الله رمضانی انجام شده است. 

نوازندگان این ارکستر جمعی از برگزیده‌ترین و توانمندترین نوازندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش و نیروی انتظامی) هستند که در قالب ارکستری حرفه‌ای گرد هم آمده‌اند. هدف «ارکستر هفت نوا» استعدادیابی، استعدادپروری و ترویج فرهنگ موسیقی میان نیروهای مسلح و ایجاد بستری فرهنگی برای تقویت وحدت ملی است. اعضای ارکستر بر این باورند که هنر می‌تواند در کنار مأموریت‌های دفاعی و نظامی، نقشی مهم در تقویت هویت مشترک و همبستگی ملی ایفا کند. 

والاترین افق پیش‌روی این گروه، تشکیل ارکستر ملی موسیقی نظامی ایران با مشارکت متخصصان حوزه موسیقی در نیروهای مسلح اعلام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری