خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نهج‌البلاغه با طبقه‌بندی هشت‌گانه و ترجمه مقابل در دسترس مخاطبان

نهج‌البلاغه با طبقه‌بندی هشت‌گانه و ترجمه مقابل در دسترس مخاطبان
کد خبر : 1725438
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «نهج‌البلاغه» با هدف رفع پراکندگی موضوعی موجود در چینش خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امام علی (علیه‌السلام)، مجموعه سخنان حضرت را بر پایه ترتیب تاریخی سامان داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «نهج‌البلاغه» (به‌صورت موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل) اثر ابراهیم منهاج (دشتی) در ۱۰۹۱ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ ششم رسید.

سخنان امام علی امیر مؤمنان(علیه‌السلام) به‌سان گوهرهای گران‌بهایی در «نهج‌البلاغه» گردآوری شده اما نظم و ترتیبی ندارد، نه به‌صورت موضوعی و نه بر حسب تاریخ صدور و حوادث مربوط. همچنین در موارد بسیاری، مفهوم سخن امام (علیه‌السلام) برای ما روشن نیست و احتمالات متعدد و ابعاد گوناگونی دارد، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان و صحیح به مطالب این گنجینه بزرگ، دسته‌بندی و موضوعی کردن را می‌طلبد که اثر حاضر به شیوه دقیق و همه‌جانبه به آن پرداخته است.

مترجم در مقدمه این اثر آورده است: به‌دست‌آوردن تواتر لفظی و معنوی در سخنان امام (علیه‌السلام) و تفسیر بعد از سخنان او به کمک بعضی از سخنان دیگر سخنان حضرت را در نهج‌البلاغه بر حسب موضوعات به چند بخش تقسیم کرده‌ایم و سخنان مربوط به موضوع را در کنار هم قرار داده‌ایم تا با هم سنجیده و مقایسه شوند. مضافاً بر این، سخنان مربوط به مسائل و حوادث تاریخی را بر حسب تاریخ بیان، مرتب کرده‌ایم.

حکمت‌ها یا کلمات قصار حضرت امام (علیه‌السلام) هم در موارد متناسب با بخش‌های هشت‌گانه آمده و هم در بخش جداگانه در پایان کتاب همراه ترجمه ذکر شده است.

ما ترجمه هر جمله از سخنان امام (علیه‌السلام) را در مقابل آن نوشتیم که مقایسه و تطبیق جمله با متن آسان باشد و لغاتی که نیاز به توضیح و بیان قواعد و دستور داشت، در پایین صفحه آورده‌ایم تا مقدمات لازم برای کسانی که می‌خواهند به‌صورت مستقیم سخنان امام (علیه‌السلام) را مورد مطالعه قرار دهند، فراهم شده باشد.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، سخنان حضرت در نهج‌البلاغه را به هشت بخش و موضوع تقسیم کرده‌ایم که عناوین هر یک از بخش‌ها عبارت‌اند از: بیانات مربوط به اصل مسئله خلافت و امامت و شرایط وظایف امام و نحوه انعقاد امامت، سیره سیاسی و عملی حضرت امام علی (علیه‌السلام)، فتنه طلحه و زبیر و عایشه و جنگ بصره، بیانات مربوط به فتنه معاویه و جنگ صفین، بیانات مربوط به جریان حَکَمیت در جنگ صفین و جنگ خوارج، بیانات مربوط به غارات معاویه و تحریک سپاه، سخنان مربوط به آینده سیاسی جامعه بعد از خود (فتنه بنی امیه و ملاحم)، و الهیات و مواعظ و بیاناتی درباره روش شناخت دین.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری