به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «نهج‌البلاغه» (به‌صورت موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل) اثر ابراهیم منهاج (دشتی) در ۱۰۹۱ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ ششم رسید.

سخنان امام علی امیر مؤمنان(علیه‌السلام) به‌سان گوهرهای گران‌بهایی در «نهج‌البلاغه» گردآوری شده اما نظم و ترتیبی ندارد، نه به‌صورت موضوعی و نه بر حسب تاریخ صدور و حوادث مربوط. همچنین در موارد بسیاری، مفهوم سخن امام (علیه‌السلام) برای ما روشن نیست و احتمالات متعدد و ابعاد گوناگونی دارد، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان و صحیح به مطالب این گنجینه بزرگ، دسته‌بندی و موضوعی کردن را می‌طلبد که اثر حاضر به شیوه دقیق و همه‌جانبه به آن پرداخته است.

مترجم در مقدمه این اثر آورده است: به‌دست‌آوردن تواتر لفظی و معنوی در سخنان امام (علیه‌السلام) و تفسیر بعد از سخنان او به کمک بعضی از سخنان دیگر سخنان حضرت را در نهج‌البلاغه بر حسب موضوعات به چند بخش تقسیم کرده‌ایم و سخنان مربوط به موضوع را در کنار هم قرار داده‌ایم تا با هم سنجیده و مقایسه شوند. مضافاً بر این، سخنان مربوط به مسائل و حوادث تاریخی را بر حسب تاریخ بیان، مرتب کرده‌ایم.

حکمت‌ها یا کلمات قصار حضرت امام (علیه‌السلام) هم در موارد متناسب با بخش‌های هشت‌گانه آمده و هم در بخش جداگانه در پایان کتاب همراه ترجمه ذکر شده است.

ما ترجمه هر جمله از سخنان امام (علیه‌السلام) را در مقابل آن نوشتیم که مقایسه و تطبیق جمله با متن آسان باشد و لغاتی که نیاز به توضیح و بیان قواعد و دستور داشت، در پایین صفحه آورده‌ایم تا مقدمات لازم برای کسانی که می‌خواهند به‌صورت مستقیم سخنان امام (علیه‌السلام) را مورد مطالعه قرار دهند، فراهم شده باشد.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، سخنان حضرت در نهج‌البلاغه را به هشت بخش و موضوع تقسیم کرده‌ایم که عناوین هر یک از بخش‌ها عبارت‌اند از: بیانات مربوط به اصل مسئله خلافت و امامت و شرایط وظایف امام و نحوه انعقاد امامت، سیره سیاسی و عملی حضرت امام علی (علیه‌السلام)، فتنه طلحه و زبیر و عایشه و جنگ بصره، بیانات مربوط به فتنه معاویه و جنگ صفین، بیانات مربوط به جریان حَکَمیت در جنگ صفین و جنگ خوارج، بیانات مربوط به غارات معاویه و تحریک سپاه، سخنان مربوط به آینده سیاسی جامعه بعد از خود (فتنه بنی امیه و ملاحم)، و الهیات و مواعظ و بیاناتی درباره روش شناخت دین.

