جشنواره جنات؛ از مطالبه رهبری تا نخستین دستاوردهای ملی در عرصه نوآوری های تبلیغی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی «جنات»، در مراسم اختتامیه این جشنواره که صبح سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد، با بیان اینکه این رویداد نقطه‌عطفی در مسیر تحول تبلیغ دین است، به تشریح دستاوردها و اهداف آن پرداخت.

تولد یک جشنواره از دل یک مطالبه رهبری

وی در ابتدا با اشاره به مناسبت‌های میلاد حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: جشنواره جنات در پی مطالبه صریح مقام معظم رهبری از حوزه علمیه قم برای تشکیل «کانون‌های عظیم تبلیغی» با سه مأموریت «تربیت مبلغ»، «تولید محتوا» و «تولید روش‌ها و قالب‌های به‌روز تبلیغی» متولد شد.

حجت‌الاسلام روستاآزاد افزود: پس از تأکید ایشان در دیدار با مبلغان پیش از محرم ۱۴۰۲، این موضوع در شورای عالی نهادهای حوزوی به ریاست آیت‌الله اعرافی مطرح و نهایتاً جشنواره نوآوری‌های تبلیغی به پیشنهاد دفتر تبلیغات اسلامی تصویب و به این معاونت ابلاغ شد.

اولویت‌های محتوایی و مشارکت گسترده نهادهای حوزوی

رئیس جشنواره جنات با قدردانی از همکاری مراکز متعدد حوزوی از جمله حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، جامعه‌المصطفی و جامعه‌الزهرا، اظهار داشت: اگرچه جشنواره همه موضوعات تبلیغی را پوشش می‌داد، اما سه محور «خانواده»، «زیست عفیفانه» و «هویت جوان و نوجوان» از اولویت ویژه‌ای برخوردار بودند.

دستاوردهای ملموس: از زیرساخت تا کتاب تجربیات

حجت‌الاسلام روستاآزاد در بخش دیگری از سخنان خود، دستاوردهای این جشنواره را برشمرد: ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری که راه‌اندازی یک سامانه تخصصی برای ثبت و مدیریت نوآوری‌های تبلیغی که در اختیار همه مبلغان کشور قرار گرفته است، همچنین گستره ملی و رویدادهای میدانیکه با حضور مبلغانی از ۳۱ استان کشور، ۱۴ رویداد استانی در قطب‌های چهارگانه قم، مشهد، اصفهان و خوزستان برگزار شد و ۹۵ طرح برگزیده در آن‌ها مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و نیز تولید محتوای ماندگار: کتاب «ره‌آورد جنات» که حاوی ۱۰۲ تجربه برتر تبلیغی است و تمامی تجربیات ثبت شده در سایت جنات از جمله دستاوردهای این رویداد می باشد.

چهار نکته کلیدی برای آینده

حجت‌الاسلام سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، در ادامه سخنان خود در اختتامیه جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی «جنات»، چهار نکته راهبردی را به عنوان چشم‌انداز و برنامه آینده مطرح کرد.

وی با تأکید بر تداوم مسیر آغاز شده، اظهار داشت: جشنواره جنات را باید آغازی برای شناسایی، حمایت و تعمیق قالب‌های نوین تبلیغی دانست. این رویداد، یک نقطه عطف است که باید مورد توجه جدی مبلغان و مسئولان مراکز تبلیغی قرار گیرد.

معاون دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به سه مأموریت اصلی مورد تأکید مقام معظم رهبری (تربیت مبلغ، تولید محتوا و تولید روش‌های نوین تبلیغی)، خاطرنشان کرد: جشنواره جنات عمدتاً بر «تولید روش و قالب» متمرکز بوده است. برای تحقق کامل آن مطالبه راهبردی، باید برای دو مأموریت دیگر، یعنی «تربیت مبلغ» و «تولید محتوا» نیز برنامه‌ریزی جدی‌تر و منسجم‌تری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام روستاآزاد با ارائه یک الگوی مقایسه‌ای گفت: همان‌گونه که در حوزه علمیه برای موضوع پژوهش، نهادهای دائمی و معتبری مانند همایش سالانه کتاب حوزه و جشنواره علامه حلی داریم، لازم است جشنواره‌ای دائمی، معتبر و متمرکز بر موضوع «تبلیغ» نیز پایه‌گذاری شود. جشنواره جنات می‌تواند بستر و نقطه شروعی برای استقرار چنین نهاد ماندگاری باشد.

وی در آخرین نکته خود، با استناد به آمار، بر لزوم حمایت ویژه از مبلغان بانوان تأکید کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان در این جشنواره را مبلغان خواهر تشکیل داده‌اند که رقم قابل‌تقدیری است.

رئیس جشنواره جنات در توضیح این موضوع ادامه داد: با توجه به نقش کلیدی بانوان در انتقال مفاهیم اساسی مانند سبک زندگی، باید بسترهای کیفی و محتوایی برای حضور و بروز بیشتر ایده‌های مبلغان خواهر فراهم آورد. چشم‌انداز ما این است که در دوره‌های آینده، حداقل نیمی از طرح‌های برگزیده متعلق به مبلغان خواهر و حوزه‌های علمیه بانوان باشد.

وی در پایان با تشکر از تمامی حامیان و دست‌اندرکاران، ابراز امیدواری کرد که جشنواره جنات به‌عنوان نقطه‌عطفی برای حمایت هرچه بیشتر از فعالیت‌های تبلیغی اثرگذار و نوآور در کشور تبدیل شود.

