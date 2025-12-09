خبرگزاری کار ایران
اعلام نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد. 

ارزیابی آثار این بخش بر عهده منوچهر اکبرلو بود و منتخب نهایی در مراسم اختتامیه معرفی خواهد شد. 

نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی (به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت)؛

۱. «پیشگو» – سارا اکرمی (بندرانزلی) 

۲. «تخت دو طبقه» – سید صدرا سجادپور سینی (مشهد) 

۳. «شجاع باش و رها کن» – تانیا رضایی (یزد) 

۴. «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» – مهشید مهرانداز (تهران) 

آئین پایانی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابن‌سینا شهر همدان برگزار خواهد شد.

