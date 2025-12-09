اعلام نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.
ارزیابی آثار این بخش بر عهده منوچهر اکبرلو بود و منتخب نهایی در مراسم اختتامیه معرفی خواهد شد.
نامزدهای بخش نمایشنامهنویسی دانشآموزی (به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت)؛
۱. «پیشگو» – سارا اکرمی (بندرانزلی)
۲. «تخت دو طبقه» – سید صدرا سجادپور سینی (مشهد)
۳. «شجاع باش و رها کن» – تانیا رضایی (یزد)
۴. «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» – مهشید مهرانداز (تهران)
آئین پایانی سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابنسینا شهر همدان برگزار خواهد شد.