به گزارش ایلنا، نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.

ارزیابی آثار این بخش بر عهده منوچهر اکبرلو بود و منتخب نهایی در مراسم اختتامیه معرفی خواهد شد.

نامزدهای بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی (به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت)؛

۱. «پیشگو» – سارا اکرمی (بندرانزلی)

۲. «تخت دو طبقه» – سید صدرا سجادپور سینی (مشهد)

۳. «شجاع باش و رها کن» – تانیا رضایی (یزد)

۴. «چند موقعیت کیکی با شکر اضافه» – مهشید مهرانداز (تهران)

آئین پایانی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری آزاده انصاری، پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری ابن‌سینا شهر همدان برگزار خواهد شد.

