به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اجرای اخیر کنسرت پرفورمنس نسل خیل و جریان به خوانندگی و سرپرستی هژیر مهر افروز در تاریخ ۲۱ آذر ماه تمدید شد.

هژیر مهر افروز خواننده و سرپرست گروه با اعلام این خبر گفت: استقبال و همراهی تماشاگران دلگرم کننده بوده و هست و تلاش ما بر این است تا اجرایی در خور و با کیفیت و برخوردار از نگاه هنری به دوستداران این سبک از هنر ارائه دهیم.

این اجرا با ترکیب موسیقی زنده و پرفورمنس آرت با طراحی فائزه نوری و گروه پرفورمنس «جریان» برای ایجاد فضایی متفاوت و چند لایه تلاش کرده تا به این واسطه تجربه‌ای تازه از همنشینی موسیقی معاصر تنبور و اجراهای مفهومی را برای مخاطبان رقم بزند.

گفتنی است کنسرت پرفورمنس «نسل خلیل و جریان» روز جمعه بیست و یکم آذرماه طی یک سانس، راس ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه می‌رود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت ایران‌کنسرت مراجعه کنند.

انتهای پیام/