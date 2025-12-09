خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تمدید کنسرت‌پرفورمنس «نسل خلیل» و «جریان»/ اجرا ۲۱ آذر در تالار وحدت

گروه «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز با همراهی گروه پرفورمنس «جریان»، روز جمعه طی یک سانس در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از  اجرای اخیر کنسرت پرفورمنس نسل خیل و جریان به خوانندگی و سرپرستی هژیر مهر افروز در تاریخ ۲۱ آذر ماه تمدید شد. 

هژیر مهر افروز خواننده و سرپرست گروه با اعلام این خبر گفت: استقبال و همراهی تماشاگران دلگرم کننده بوده و هست و تلاش ما بر این است تا اجرایی در خور و با کیفیت و برخوردار از نگاه هنری به دوستداران این سبک از هنر ارائه دهیم. 

این اجرا با ترکیب موسیقی زنده و پرفورمنس آرت با طراحی فائزه نوری و گروه پرفورمنس «جریان» برای ایجاد فضایی متفاوت و چند لایه تلاش کرده تا به این واسطه تجربه‌ای تازه از همنشینی موسیقی معاصر تنبور و اجراهای مفهومی را برای مخاطبان رقم بزند.

گفتنی است کنسرت پرفورمنس «نسل خلیل و جریان» روز جمعه بیست و یکم آذرماه طی یک سانس، راس ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه می‌رود. 

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت ایران‌کنسرت مراجعه کنند.

