اعضای جدید آکادمی بین‌المللی آموزش و کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت کانون معرفی شدند
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای تقویت ساختار آموزشی، توسعه فرهنگ ایمنی و استانداردسازی مهارت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی، مسئولان جدید آکادمی بین‌المللی آموزش و کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این انتصابات عصر دیروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی، گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته و افزایش نقش کانون در حوزه فرهنگ‌سازی ایمنی در ترددهای جاده‌ای و ماجراجویانه صورت گرفت.

این اعضا که در مراسمی با حضور محمد علی عرفانی مدیر حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری، شهاب مالمیر مدیر روابط عمومی و امور رسانه، مریم طلایی رئیس کمیته امور بانوان حوزه اتومبیلرانی، هژیر احمدی سرپرست آکادمی بین‌المللی ایمنی جاده‌ها، آموزش‌های تخصصی اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری و عباس بزرگی رئیس کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی معرفی‌شدند، همگی از قهرمانان برجسته، مدرسین رسمی سطح اول کشور و دارای سوابق طولانی در حوزه اتومبیلرانی و موتورسواری هستند.

 بر این اساس، مهدی منش‌بزرگی به عنوان دبیر ارتباطات، سالار دهقانی مسئول کمیته نظارت، میلاد انوشه مسئول برگزاری همایش‌ها و شاهین داوودی هم به عنوان مسئول آموزش کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت انتخاب شدند.

همچنین کامران درویش مسئول کمیته موتورسنگین، مهرداد فتحی‌پور مسئول کمیته موتور همگانی، مهدی احمدی مسئول کمیته موتور ادونچر، فرزاد ترکمان مسئول کمیته موتور آندرو و اردشیر بابایی مسئول کمیته ATV-UTV شدند.

در آکادمی بین‌المللی آموزش نیز شروین یگانه به عنوان نایب‌رئیس آکادمی، پرهام زربافی دبیر پژوهش و فنی، آیتک احدپور مسئول هماهنگی آموزش بانوان، فرزاد شاهرخی مسئول آموزش اتومبیلرانی همگانی، سهند دلداده مسئول آموزش موتور آنرود، فرشاد اباذری مسئول آموزش موتور آفرود و کاوه ناظر مسئول آموزش ATV–UTV تعیین شدند.

اجرای این ساختار جدید از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، گامی مهم در جهت توسعه فعالیت‌های علمی، ایجاد استانداردهای آموزشی یکپارچه، تربیت نیروی متخصص و ارتقای جایگاه ایران در حوزه‌های موتورسواری و اتومبیلرانی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

این مجموعه همچنین در تلاش است دوره‌های آموزشی مبتنی بر ایمنی، مهارت‌افزایی و ترویج سفرهای مسئولانه را در سراسر کشور گسترش دهد.

 

