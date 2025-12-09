به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در جریان دیدار رسمی با گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد و گردشگری ارمنستان، تشکیل یک مدل جدید همکاری مشترک در حوزه مدیریت مرزی را اقدامی ضروری برای آینده گردشگری دو کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد قابل توجه سفرهای زمینی میان ایران و ارمنستان، مرز نوردوز در آذربایجان‌شرقی باید از یک گذرگاه به یک محور گردشگری خدمات‌محور ارتقا یابد.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ازجمله تردد اتوبوس‌ها، سواری‌ها و زمان‌های معطلی در مرز، این مسائل را مانع جدی توسعه گردشگری دانست و ادامه داد: برای گردشگران دو کشور، تجربه سفر از نقطه ورود آغاز می‌شود. بنابراین باید کیفیت عبور از مرز، سرعت ارائه خدمات و هماهنگی تشکیلاتی میان دو طرف، هم‌سطح ظرفیت‌های گردشگری ایران و ارمنستان شود.

معاون گردشگری کشور با اشاره به موقعیت آذربایجان‌شرقی بیان کرد: مرز نوردوز در این استان، به‌واسطه قرارگیری در محور تبریز- جلفا، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از پرترددترین مسیرهای سفر زمینی کشور را داراست.

او افزود: ایجاد کمیسیون کاری مشترک ایران و ارمنستان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، بستری برای طرح کارشناسی مسائل مرزی، استانداردسازی روندهای کنترلی، توسعه زیرساخت‌های پذیرش مسافر، افزایش ظرفیت پاسخگویی در ساعات پیک و بهبود هماهنگی حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود.

محسنی‌بندپی با اشاره به اهمیت مرز زمینی نوردوز یادآور شد: گمرک نوردوز، به‌عنوان تنها گمرک زمینی ایران و ارمنستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتباط ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد که ارتقای آن، دارای اهمیت ملی و منطقه‌ای است.

محسنی‌بندپی همچنین به نقش همکاری‌های مرزی در رشد اقتصادی اشاره کرد و اظهار کرد: رفع موانع مرزی تنها یک اقدام لجستیکی نیست، بلکه شرط لازم برای جهش گردشگری، توسعه تبادلات مردمی و افزایش تعاملات اقتصادی میان دو ملت است.

او با تأکید بر اینکه ایران و ارمنستان ظرفیت تبدیل‌شدن به یک کریدور گردشگری چهارفصل را دارند، خاطرنشان کرد: هماهنگی مرزی، حمل‌ونقل منظم و سیاست‌گذاری مشترک، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند جریان سفر میان دو کشور را پایدار، سودآور و امن کنند.

او تأکید کرد: در راستای توسعه گردشگری میان دو کشور، استان آذربایجان‌شرقی به دلیل قرار گرفتن پایانه مرزی نوردوز در جلفا، می‌تواند به دروازه توسعه گردشگری مشترک ایران، ارمنستان و بازار اوراسیا تبدیل شود.

محسنی‌بندپی در پایان با اشاره به توافق بر تشکیل کمیسیون کاری مشترک گفت: بر اساس این توافق، دو کشور در چارچوب این کمیسیون مشترک، اقدامات عملی برای تسهیل فوری ورود و خروج گردشگران را آغاز خواهند کرد و ما از مسیر این سازوکار مشترک، مشکلات مرزی را به‌صورت مرحله‌ای و کارشناسی‌شده رفع خواهیم کرد.

انتهای پیام/