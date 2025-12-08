«دم و دماغ»؛ نمایش آثار کامبیز درمبخش در یک رویداد مجازی
نمایشگاه آثار کامبیز درمبخش با عنوان «دم و دماغ»، فردا سهشنبه هجدهم آذرماه به صورت مجازی نمایش داده میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه آثار کامبیز درمبخش با عنوان «دم و دماغ»، روز سهشنبه به تاریخ ۱۸ آذر در سایت آرتیبیشن به نمایش درمیآید.
این نمایشگاه با منتخبی از آثار رنگی این هنرمند در سالهای دههی ۸۰ و همچنین بعضی از آثار مرتبط با دوران فعالیتهای مطبوعاتی او خلق شده است.
این مجموعه بیشتر مشتمل از نگاه این هنرمند به حیوانات و گیاهان و همزیستی انسان با این بعد از طبیعت است.
در بیانیهی این نمایشگاه نوشته شده: «دم به عنوان نماد حیوانی و دماغ به خصوص در آثار درمبخش به عنوان نمادی از ادمهاست. در این مجموعه که از جهان آثار متاخر درمبخش به جای مانده، رنگ نقش بیشتری ایفا میکند و نقطهچینهایی که از ادوار نخست فعالیت درمبخش به جای مانده نیز همچنان در جانورستان مجموعهی پیش رو مشهود است. این وضعیت ما را به دنیایی از کامبیز درمبخش سوق میدهد که دوگانهی انسان و حیوان و به عبارتی صحیحتر انسان و طبیعت را به ما نشان داده و تلفیقی از فرم دیروز و امروز آثار درمبخش را برای ما به یادگار گذاشته است. انتخاب عنوان «دم و دماغ» علاوه بر همراهی با کنایههای طنازانهی درمبخش، بر مبنای تاکید بر همزیستی دو دنیا در کنار هم است.
جانوران و گیاهان در این مجموعه چنان با فرمی شاد و معنایی جمعی پیش رفته، که علاوه بر بزرگنماییهای لازم در آفرینش کاریکاتور، لطافتی برخاسته از هویت هنری کامبیز درمبخش را نیز در بر دارد».
علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه تا ۱ دی به سایت آرتیبیشن مراجعه کنند.