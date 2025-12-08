گروه موسیقی «مهرنوا» آوای اقوام ایرانی را مینوازد
گروه موسیقی مهرنوا فرهنگسرای مهر در راستای گسترش فعالیتهای موسیقایی و معرفی موسیقی نواحی ایران روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ در فرهنگسرای اندیشه میزبان علاقمندان به هنر موسیقی میباشد.
این رویداد هنری با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و همراهی با خیریه محک و به منظور پاسداشت میراث فرهنگی، احیای بخشی از نغمات بومی و معرفی رنگینکمان موسیقایی ایران به نسل امروز، با مشارکت فرهنگسرای اندیشه روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ برگزار میگردد.
این برنامه با محوریت اجرای قطعات فولک محلی و نواهای اقوام ایرانی که از مهمترین عناصر هویت فرهنگی کشور است با حضور علیرضا سلامت سرپرست سازهای کوبهای و خوانندگی عباس رسولزاده و علیرضا درویش اجرا خواهد شد.
گروه موسیقی مهرنوا در این کنسرت تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از سازبندی اصیل و ریشههای محلی، مجموعهای از قطعات شناختهشده و کمتر اجرا شده موسیقی نواحی را برای علاقمندان ارائه دهد.
علاقمندان برای حضور در این برنامه میتوانند به نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، فرهنگسرای اندیشه مراجعه و یا جهت هماهنگی با شماره ۰۹۰۳۳۰۸۷۶۶۷ تماس بگیرند.