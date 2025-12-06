خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر مستند «خیال آمدن تو» رونمایی شد

پوستر مستند «خیال آمدن تو» رونمایی شد
کد خبر : 1723705
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با راه‌یابی مستند سینمایی «خیال آمدن تو» به کارگردانی سیامک میثاقی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی، محصول مرکز سیمرغ صداوسیما، به بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، از پوستر این اثر با طرحی از شادان هاشمی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، «خیال آمدن تو» در روستایی آرام حوالی نجف‌آباد می‌گذرد؛ مادری هر روز خانه را برای آمدن کسی آماده می‌کند، کسی که سال‌هاست دیده نشده و خیال بازگشت او هنوز ریتم زندگی این خانه است و امیدی آرام در دل خانواده جریان دارد.

سیامک میثاقی دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران است و به صورت حرفه‌ای کار تدوین سریال‌ها و مستند تلویزیونی کار خود را آغاز کرد و بعد وارد دنیای کارگردانی مستندهای کوتاه تلویزیونی شد. بیش از ۲۰۰۰ دقیقه مستند کوتاه، گزارشی، برنامه تلویزیونی، مستند صنعتی تبلیغاتی تهیه، کارگردانی، تصویربرداری و تدوین کرده است. از سال ۱۳۹۷ هم مشغول به تدریس تدوین و فیلمسازی به صورت تخصصی در آموزشگاه‌های آزاد هنری شده است.

وی برای اولین بار است که به عنوان کارگردان در جشنواره سینماحقیقت حضور دارد اما در دوره‌های گذشته به عنوان تصویربردار و تدوینگر حضور داشته است‌. مستندهای آنکه مادر بود، آقای قاضی، سایه‌های مهربانی، سیمبان، صعود به سقوط، سرخ مرز و پدرکشتگی از جمله آثار وی است.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از؛ مشاور هنری: روح الله موحدی، مدیر فیلمبرداری: علی نعمت اللهی، پژوهشگر: زهرا حسینی، تدوین: سیامک میثاقی، مدیر تولید: میثم خانی، طراح نشان: مسعود شکیبایی، اصلاح رنگ و‌ نور: شهریار سپهری، طراحی و ترکیب صدا: شاهین سپهری، طراح پوستر: شادان هاشمی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و باتشکر از زهره سراج.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی