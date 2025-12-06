اکران آنلاین کمدی سیاه «خواب تلخ» در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم کمدی اجتماعی «خواب تلخ» به نویسندگی و کارگردانی محسن امیریوسفی سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰، در سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت به نمایش درمی‌آید.

«خواب تلخ» اولین فیلم سینمایی محسن امیریوسفی و محصول سال ۱۳۸۲ است که پس از دوازده سال توقیف در سال ۹۴ به نمایش درآمد و پرفروش‌ترین فیلم سال هنروتجربه شد. این فیلم در سال ۲۰۰۴ جایزه ویژه بخش دوربین طلایی جشنواره کن را دریافت کرد و در حدود چهل جشنواره جهانی حضور داشت.

«خواب تلخ» داستان پیرمرد مرده شوری است که احساس می‌کند به زمان مرگ خودش نزدیک شده و تصمیم می‌گیرد با عزرائیل وارد مبارزه شود!

آقا اسفندیار شخصیت اصلی این فیلم از سال ۹۴ به یک شخصیت کنش‌گر مطبوعاتی هم تبدیل شد که در جهان بیرون فیلم نسبت به اتفاقات اجتماعی، سیاسی و صنفی واکنش‌های پربازدیدی نشان می‌دهد.

در این فیلم بازیگرانی چون عباس اسفندیاری (آقااسفندیار)، محسن رحیمی، دلبر قصری، یداله انوری، اصغر کاظمی و ابراهیم قپاندار ایفای نقش واقعی کرده‌اند.

عوامل فیلم سینمایی «خواب تلخ» عبارتند از نویسنده، کارگردان، تدوینگر و طراح صحنه و لباس: محسن امیریوسفی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، طراحی و ترکیب صدا: محمدرضا دلپاک - حسین مهدوی، صدابردار: حسین قورچیان، دستیار کارگردان: سهیل رحیمی، تهیه‌کننده: روح‌الله برادری، سرمایه گذار و مجری طرح: محسن امیریوسفی.

با پرداخت هزینه بلیت بخش سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست.

