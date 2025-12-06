آغاز مرحله توسعه پارکینگ پردیس ملت

به گزارش ایلنا، پردیس سینما گالری ملت به عنوان تنها پردیس تخصصی سینمایی پایتخت که همواره خانه جشنواره‌های معتبر سینمایی و اکران‌های ویژه و مردمی است، در چند سال اخیر با معضل محدودیت ظرفیت پارکینگ روبرو بوده و این موضوع در صدر مطالبات جدی مخاطبان، روزنامه‌نگاران و اهالی سینما قرار داشته است.

با اعلام مریم پیرکاری، مدیریت موسسه تصویر شهر و همراهی و هماهنگی شهرداری تهران، بهره‌برداری از پارکینگ پردیس سینمایی ملت با الحاق قطعه‌ای جدید با مجموع مساحت 9 هزار متر مربع وارد مرحله اجرایی شده است.

