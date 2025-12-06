آغاز مرحله توسعه پارکینگ پردیس ملت
فرآیند مقدماتی بهرهبرداری از فاز جدید پارکینگ پردیس سینماگالری ملت آغاز شد.
به گزارش ایلنا، پردیس سینما گالری ملت به عنوان تنها پردیس تخصصی سینمایی پایتخت که همواره خانه جشنوارههای معتبر سینمایی و اکرانهای ویژه و مردمی است، در چند سال اخیر با معضل محدودیت ظرفیت پارکینگ روبرو بوده و این موضوع در صدر مطالبات جدی مخاطبان، روزنامهنگاران و اهالی سینما قرار داشته است.
با اعلام مریم پیرکاری، مدیریت موسسه تصویر شهر و همراهی و هماهنگی شهرداری تهران، بهرهبرداری از پارکینگ پردیس سینمایی ملت با الحاق قطعهای جدید با مجموع مساحت 9 هزار متر مربع وارد مرحله اجرایی شده است.