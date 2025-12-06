به گزارش ایلنا، رعنا آزادی‌ور نخستین بازیگری است که حضورش در فیلم قطعی شده است. آزادی‌ور در سالهای اخیر در چهار فصل سریال «زخم کاری» ایفای نقش کرده، پس از چهار سال بار دیگر به سینما بازگشته تا ایفاگر نقشی تازه باشد.

«فیل» روایتی انسانی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و خانواده‌های آنان است؛ تجربه‌هایی که معمولاً در سایه باقی می‌مانند و کمتر به شکل دقیق و واقع‌گرایانه در سینما بازتاب یافته‌اند.

عوامل و سایر بازیگران این اثر در خبرهای بعدی معرفی خواهند شد.

