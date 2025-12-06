صالحی امیری:
انسجام ملی، سپر دفاعی ایران در برابر تهدیدهاست/ بازخوانی اندیشه امام(ره) ضرورت امروز جامعه
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی خمین، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و تاکید بر اینکه «شهدا چراغ راه جاویدان ملت ایراناند»، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی اندیشه امامخمینی(ره) برای صیانت از هویت، انسجام و بنیانهای فرهنگی جامعه هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز (شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴) در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» که با حضور آیتالله درینجفآبادی، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان برگزار شد، سخنرانی خود را با تجلیل از مقام شهدا آغاز کرد و گفت: اگر امروز امنیت و آرامش داریم، همه ما مدیون خون شهدا هستیم و راه آنان باید در عمل امتداد یابد.
او تاکید کرد: شهدا «مرجعیت فکری و اخلاقی» ایراناند و خانوادههای آنان «چشم و چراغ ملت» محسوب میشوند.
بازخوانی اندیشه امام(ره)؛ ضرورت امروز جامعه
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاصله گرفتن جامعه از گفتمان امامخمینی(ره) اظهار کرد: برای تحلیل بسیاری از چالشهای فرهنگی و اخلاقی امروز، باید دوباره به اندیشه امام(ره) رجوع کنیم. امام معمار هویت نوین ایران بود؛ هویتی که از سال ۴۲ پایهگذاری شد و شاکله انقلاب اسلامی را ساخت.
به گفته او، دوری از این گفتمان بخشی از ریشههای آسیبهای فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی امروز را شکل داده است و بازگشت به آن ضرورتی ملی محسوب میشود.
هویت، انسانسازی و قدرت نرم در مکتب امام(ره)
صالحیامیری تاکید کرد: در اندیشه امام(ره)، قدرت ایران بر پایه «قدرت نرم» تعریف میشود و توجه به فرهنگ، اخلاق، عرفان و انسانسازی در کانون نگاه ایشان قرار دارد.
او گفت: توسعه انسانی در دیدگاه امام مقدم بر توسعه اقتصادی است و هرجا از این مسیر فاصله گرفتهایم، دچار چالش شدهایم.
به باور وزیر میراثفرهنگی، هویت اسلامی ـ ایرانی ستون فقرات جامعه است و جامعه بدون هویت در برابر آسیبها شکننده میشود.
انسجام ملی؛ محور تفکر امام(ره)
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه یکی از پایههای گفتمان امام(ره)، «انسجام و همدلی» است، اظهار کرد: در نگاه امام، همه ایرانیان فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت دارای جایگاه برابرند و تفرقه در اندیشه ایشان جایی ندارد.
او مقاومت ملت ایران در دورههای اخیر را نشانهای روشن از توان انسجام ملی دانست و تاکید کرد که همین انسجام، کشور را در برابر تهدیدها مصون کرده است.
سازگاری اجتماعی؛ عنصر کلیدی سبک زندگی در اندیشه امام(ره)
صالحیامیری عنصر «سازگاری» را از ارکان مکتب امام معرفی کرد و گفت: امام چه در سطح فردی، چه در خانواده و چه در جامعه، بر سازگاری، همدردی و همگرایی تاکید داشتند و بازگشت به این سبک زندگی فرهنگی، لازمه عبور از چالشهای امروز است.
او افزود: ایران برای تداوم مسیر مقاومت و پیشرفت، همچنان نیازمند این نگاه فرهنگی است.
میراث امام(ره)، بناهایی زنده با روح فرهنگی
وزیر میراثفرهنگی که پیش از مراسم از بیت تاریخی امام(ره) در خمین بازدید کرده بود، این مکانها را حامل روح معنوی و فکری امام دانست و گفت: این خانهها خشت و گل نیستند؛ روح دارند و با انسان سخن میگویند. صیانت از این بناها، پاسداشت اندیشه و هویت ملی است.
تقدیر از مسئولان و فعالان فرهنگی استان
او در ادامه از تلاشهای آیتالله درینجفآبادی، استاندار، مدیران استانی و نماینده مردم خمین قدردانی کرد و نماینده این شهرستان را «انسانی اخلاقمدار و دغدغهمند نسبت به مسائل مردم» دانست.
صالحیامیری همچنین فعالیتهای آیتالله سیدحسنخمینی و مجموعه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام را در بازخوانی اندیشه امام ارزشمند توصیف کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: راه عبور از چالشها و رسیدن به افقهای بلند، بازگشت به اندیشه امام است. این اندیشه هرگز کهنه نمیشود و باید به زبان نسل جوان بازتولید شود.