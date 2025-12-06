پایان نهمین طرز تازه با روایت سور از «عشق سعدی»

خبرگزاری کار ایران
«طرز تازه»، در در نهمین تجربه خود، در تالار رودکی میزبان گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا و خوانندگی امیر اثنی عشری بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بنیاد رودکی،  در نهمین تجربه از «طرز تازه»، گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا و خوانندگی امیر اثنی عشری، طی دو شب ۱۳ و ۱۴ آذر ماه کنسرت «عشق سعدی» را در تالار رودکی روی صحنه برد. 

در این اجرا گروه موسیقی سو، قطعاتی به آهنگسازی مجید مولانیا بر روی غزلیات سعدی را پیش روی مخاطبان قرار داد. 

اجرای گروه‌نوازی پیش درآمد ماهور آغازگر این کنسرت بود. پس از آن ساز و آواز با همراهی ساز کمانچه اجرا شد و گروه تصنیف «رخ» را نواخت. 

پس از آن «چهارمضراب ماهور و آواز» به آهنگسازی حسین علیزاده و با تنظیم مجید مولانیا نواخته شد. 

در ادامه تکنوازی و دونوازی در مایه‌های ماهور و شور، تصنیف «بهشت»، ساز و آواز و تصنیف «دوست» اجرا شد و گروه با اجرای تصنیف «عاشق» به اجرای خود پایان داد. 

حمید قنبری (سازهای کوبه‌ای)، جمشید صفرزاده (سنتور)، علیرضا دریایی (کمانچه)، امین دادوری (سازهای کوبه‌ای)، مهدی بصیرت منش (قیچک باس)، محمد یوسفی (نی)، فرزاد محمدنژاد (عود) و مجید مولانیا (تار) نوازندگان گروه سور را تشکیل می‌دادند. 

مرتضی اعیان، سعید فرج پوری، حسین علیشاپور، پوریا اخواص، سعید ذهنی، هوشمند عبادی، مهدی سعیدی، جواد مولانیا، سپهر صاحبی، افشین معصومی، صابر سوری، حمیدرضا برزویی، هادی فیض آبادی، حسن خدایی‌نیا، غلامرضا رضایی، هامان خلیلی، محمدرضا عزیزی و… در این دو شب به تماشای اجرای گروه سور نشستند. 

طرزِ تازه  عنوان طرحی است که در آن بنیاد فرهنگی هنری رودکی از ایده‌های گروه‌های موسیقی در سبک‌های مختلف از جمله ردیف_دستگاهی، موسیقی نواحی و کلاسیک غربی حمایت‌های ویژه‌ای بعمل می‌آورد. پیش از این نیز کنسرت‌های «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمه‌های ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا» و «صبا به روایت سایه» در تالارهای وحدت و رودکی در قالب این طرح برگزار شده است. 

نهمین تجربه از طرح «طرز تازه» بنیاد رودکی، با اجرای گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا با عنوان «عشقِ سعدی»، طی دو شب پنج‌شنبه ۱۳ و جمعه ۱۴ آذر در تالار رودکی برگزار و مورد استقبال علاقمندان به موسیقی ایرانی قرار گرفت. 

همچنین دهمین تجربه از طرح «طرز تازه» با اجرای موسیقی کلاسیک توسط ارکستر جوانان پارس زمین به رهبری امین غفاری روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت‌های آن از طریق سایت ایران کنسرت در دسترس قرار دارد.

