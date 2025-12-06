به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سریال تلویزیونی «بهار شیراز» نخستین تجربه کارگردانی حسن وارسته با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و پخش آن هم‌زمان با شب یلدا از شبکه دوم سیما آغاز می‌شود.

در آستانه پخش این سریال کمدی، لوگو و لوگو موشن آن که توسط مهدیار سزاوار طراحی شده رونمایی و منتشر شد

بازیگران و دیگر عوامل سریال «بهار شیراز» و زمان پخش دقیق آن در خبرهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود

«بهار شیراز» از محصولات مرکز «سیمرغ» صداوسیما است که برای پخش از شبکه دو آماده می‌شود.

انتهای پیام/