«بهار شیراز» شب یلدا میآید
پخش سریال «بهار شیراز» همزمان با شب یلدا از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، سریال تلویزیونی «بهار شیراز» نخستین تجربه کارگردانی حسن وارسته با طراحی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و پخش آن همزمان با شب یلدا از شبکه دوم سیما آغاز میشود.
در آستانه پخش این سریال کمدی، لوگو و لوگو موشن آن که توسط مهدیار سزاوار طراحی شده رونمایی و منتشر شد
بازیگران و دیگر عوامل سریال «بهار شیراز» و زمان پخش دقیق آن در خبرهای آینده اطلاعرسانی میشود
«بهار شیراز» از محصولات مرکز «سیمرغ» صداوسیما است که برای پخش از شبکه دو آماده میشود.