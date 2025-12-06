خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«بهار شیراز» شب یلدا می‌آید

«بهار شیراز» شب یلدا می‌آید
کد خبر : 1723517
لینک کوتاه کپی شد.

پخش سریال «بهار شیراز» هم‌زمان با شب یلدا از تلویزیون پخش می‌شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سریال تلویزیونی «بهار شیراز» نخستین تجربه کارگردانی حسن وارسته با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری  ساخته شده و پخش آن هم‌زمان با شب یلدا  از شبکه دوم سیما آغاز می‌شود.

 در آستانه پخش این سریال کمدی، لوگو و  لوگو موشن آن که توسط مهدیار سزاوار طراحی شده  رونمایی و منتشر شد

بازیگران و دیگر عوامل سریال «بهار شیراز» و زمان پخش دقیق آن در خبرهای آینده  اطلاع‌رسانی می‌شود

«بهار شیراز» از محصولات مرکز «سیمرغ» صداوسیما است که برای پخش از شبکه دو آماده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی