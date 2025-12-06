خبرگزاری کار ایران
نخستین نشست هیئت مدیره انجمن منتقدان سینما برگزار شد

نخستین نشست هیئت مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزار و رئیس انجمن انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، اولین جلسه هیئت مدیره دوره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران با حضور اعضای منتخب و در محل خانه سینما برگزار شد.

در این نشست، جعفر گودرزی به‌اتفاق آرا به‌عنوان رئیس انجمن برای مدت دو سال آینده انتخاب شد.

همچنین براساس تصمیم اعضای هیئت‌ مدیره، تقسیم مسئولیت‌های دوره جدید به شرح زیر انجام شد:

 کامران ملکی: نایب‌رئیس

 رضا صائمی: خزانه‌دار

 ذبیح‌الله رحمانی: دبیر

 محمدرضا لطفی: سخنگو

در این جلسه، اعضا درباره سامان‌دهی، تقویت عملکرد و فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی انجمن و بررسی آخرین وضعیت مسائل صنفی نیز به تبادل نظر پرداختند.

هیئت‌ مدیره جدید ضمن قدردانی از مشارکت گسترده و همراهی اعضا در مجمع عمومی و انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد که این همکاری و تعامل سازنده در طول سال‌های پیش‌ رو و در همه برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن استمرار داشته باشد.

مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد و بر اساس نتایج این مجمع و به ترتیب آرا جعفر گودرزی، کامران ملکی، محمدرضا لطفی، ذبیح‌الله رحمانی و رضا صائمی به عنوان اعضای اصلی هیئت‌ مدیره و مهیار جوادی‌فر به‌عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.

