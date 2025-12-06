معرفی مستندهای بخش «ایران» سینماحقیقت ۱۹
۳۱ مستند در بخش رقابتی «ایران» نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۳۱ مستند در بخش رقابتی «ایران» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده میشود. این مستندها عبارتند از
«آرش در قلمروی ما» کارگردان و تهیهکننده: فرهاد ورهرام (تمدن کهن)
«آن سوی خط» کارگردان و تهیهکننده: زهرا کریمی لاهرودی (جنگ ۱۲ روزه)
«ارس، رود خروشان» کارگردان و تهیهکننده: هادی آفریده (تمدن کهن)
«اشغال جزایر» کارگردان: داوود مرادیان، تهیهکننده: مصطفی شوقی (تمدن کهن)
«ایرانزاد» کارگردان: مجید عزیزی، تهیهکننده: مهدی مطهر (تمدن کهن)
«بازخوانی یک مواجهه» کارگردان: اصغر احمدپور، امیرعلی الماسی، تهیهکننده: فاطمه بوربور،
اصغر احمدپور (جنگ ۱۲ روزه)
«برای کیان» کارگردان و تهیهکننده: سارا طالبیان (جنگ ۱۲ روزه)
«بهرام یشت» کارگردان و تهیهکننده: حسن نقاشی (جنگ ۱۲ روزه)
«پرده آبی» کارگردان و تهیهکننده: پیام میرتبریزیان (جنگ ۱۲ روزه)
«پشت چراغ قرمز» کارگردان و تهیهکننده: مهدی باقری (جنگ ۱۲ روزه)
«پلز دختر سنگی» کارگردان: سجاد دهنوی، تهیهکننده: مسعود دهنوی (جنگ ۱۲ روزه)
«تا قبل از نتانیاهو، من آشغالترین آدم دنیا بودم!» کارگردان و تهیهکننده: آریان عطارپور (جنگ ۱۲ روزه)
«جندی شاپور» کارگردان و تهیهکننده: پژمان مظاهریپور (تمدن کهن)
«حالا منم از جنگ قصه دارم» کارگردان و تهیهکننده: سعید فرجی (جنگ ۱۲ روزه)
«خلیج فارس» کارگردان و تهیهکننده: وحید گلستان (تمدن کهن)
«در سپهر ایران» کارگردان و تهیهکننده: مجید کریمی (تمدن کهن)
«دوربینهای خاموش» کارگردان: محمدرضا گودرزی مهر، تهیهکننده: روحالله زندیفرد (جنگ ۱۲ روزه)
«دیوار دفاعی گرگان» کارگردان و تهیهکننده: علی صمدی (تمدن کهن)
«راش» کارگردان و تهیهکننده: نیما مهدیان (جنگ ۱۲ روزه)
«روزی روزگاری تابستان» کارگردان: احسان آجورلو، تهیهکننده: مجتبی آرش نیا (جنگ ۱۲ روزه)
«زخم و آینه» کارگردان و تهیهکننده: مهدی اسدی (جنگ ۱۲ روزه)
«ساختمان شیشه ای» کارگردان و تهیهکننده: حسین پالیزدار (جنگ ۱۲ روزه)
«سرخ پوش» کارگردان و تهیهکننده: بابک بهداد (جنگ ۱۲ روزه)
«شاخهای روی آب» کارگردان: محمدمهدی حبیبی، تهیهکننده: محسن اسلام زاده (جنگ ۱۲ روزه)
«کد ۷۰۰» کارگردان: مینا قاسمی زواره، تهیهکننده: فرید ابراهیمی (جنگ ۱۲ روزه)
«کوچه دوست» کارگردان: حمیدرضا حیدری، تهیهکننده: سید محمدرضا تجلی (جنگ ۱۲ روزه)
«کودک با کاپشن آبی» کارگردان: فاطمه حیدری، تهیهکننده: مجتبی حیدری (جنگ ۱۲ روزه)
«کوه راستین» کارگردان و تهیهکننده: حدیث جان بزرگی (جنگ ۱۲ روزه)
«نام جاوید وطن» کارگردان و تهیهکننده: حسین همایونفر (جنگ ۱۲ روزه)
«نامش زن» کارگردان و تهیهکننده: ماریا ماوتی (جنگ ۱۲ روزه)
«نجوای چیزها» کارگردان و تهیهکننده: علی همراز (جنگ ۱۲ روزه)
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.