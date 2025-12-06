به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در چارچوب سفری یک‌روزه و با هدف ارزیابی میدانی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان، وارد خمین ـ زادگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و شهر یک‌هزار شهید ـ شد.

در آیین استقبال رسمی، فرزند شهید صباغی از شهدای جنگ ۱۲روزه با اهدای گل از وزیر استقبال کرد.

صالحی‌امیری در نخستین بخش برنامه‌های خود با حضور در گلزار شهدای خمین، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های معنوی و هویت‌ساز کشور تاکید کرد.

سپس وزیر میراث‌فرهنگی برای بازدید از بیت تاریخی امام خمینی(ره) ـ یکی از مهم‌ترین بناهای هویتی و زیارتگاهی ایران ـ رهسپار شد تا از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری، روند مرمت و ظرفیت‌های گردشگری این مکان ارزشمند قرار گیرد.

حضور در آیین هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» محور این سفر اعلام شده است؛ رویدادی که با هدف بزرگداشت نقش فرهنگی و تاریخی خمین در شکل‌گیری جریان‌های فکری و اجتماعی معاصر ایران برگزار می‌شود و بستری برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی میراث‌ملموس و ناملموس منطقه و تقویت جریان گردشگری داخلی به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه این سفر، وارد اراک خواهد شد و از پروژه بزرگ موزه مرکزی و موزه صنایع‌دستی در قلعه حاج‌وکیل بازدید می‌کند؛ پروژه‌ای که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان در حوزه موزه‌داری و اقتصاد فرهنگ شناخته می‌شود. همچنین قرار است در جریان این بازدید، چند اثر جدید صنایع‌دستی رونمایی شود؛ اقدامی در راستای حمایت از هنرمندان استان و ترویج هنرهای سنتی.

در بخش پایانی برنامه‌ها، صالحی‌امیری از بازار تاریخی اراک و عمارت محسنی بازدید خواهد کرد. حضور وی در جلسه شورای اداری استان مرکزی نیز آخرین بخش این سفر است؛ نشستی که به‌طور ویژه به بررسی سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص خواهد داشت.

