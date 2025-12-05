آغاز سیاُمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان/ اجرای شش نمایش در روز افتتاحیه
نخستین روز از برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، همزمان با افتتاحیه، شش نمایش صحنهای در همدان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، افتتاحیه جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان روز شنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۴ در میدان بوعلی شهر همدان برگزار میشود.
شنبه ۱۵ آذرماه، نمایش «روزی برای آرزو» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی سخاوت از دزفول ساعت ۱۰.۱۶ و ۱۸ در بخش نوجوان جشنواره در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا به مدت ۷۰ دقیقه اجرا میشود.
«همه پنگوئن یا چی» نوشته و کارگردانی شراراه طیار از تهران دیگر نمایشی است که در بخش کودک به مدت ۴۵ دقیقه در پلاتو مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی در سه سانس ۱۰.۱۶ و ۱۸ روی صحنه میرود.
تالار فجر هم ساعت ۱۰.۱۶ و ۱۸ میزبان نمایش «قصهی خورشید و ماه و لیلا» در بخش کودک به مدت ۶۰ دقیقه از همدان است که سعید پورشعبانیان نگارش متن و کارگردانی آن را بر عهده دارد.
نمایش «دشمن خدا» نوشته عمادالدین رجبلو و کارگردانی مجید عراقی و عمادالدین رجبلو از تهران در بخش نوجوان در سه سانس ۱۰.۱۶ و ۱۸ در پلاتو عینالقضات به مدت ۵۰ دقیقه روی صحنه خواهد رفت.
نمایش «از دانه تا نان» نوشته حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلیمعز و «تو از چی میترسی» به نویسندگی و کارگردانی زهره اسماعیلی دربخش خردسال ساعت ۱۰ و ۱۱ در مهدهای کودک و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برای علاقمندان این بخش اجرا خواهد شد.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.