دو فیلم کنسرت به آخرین اجرای پاییزی رسیدند
فیلم-کنسرت «هری پاتر» و «ارباب حلقه‌ها» ۲۲ آذر در ۲ سانس اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، فیلم-کنسرت «هری پاتر» و «ارباب حلقه‌ها» در یک شب و به ترتیب سانس ۱ در ساعت ۱۹ و سانس ۲ در ساعت ۲۲ برای شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در اسپیناس پالاس برنامه‌ریزی شده است. 

در این دو فیلم-کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال، تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز سری فیلم‌های «هری پاتر» و سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» برای حاضران نواخته می‌شود. 

فیلم-کنسرت «هری پاتر» ساعت ۱۹ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا خواهد شد. 

همچنین فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» در سانس ۲ و ساعت ۲۲ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا می‌شود. 

