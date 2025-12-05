دو فیلم کنسرت به آخرین اجرای پاییزی رسیدند

به گزارش ایلنا، فیلم-کنسرت «هری پاتر» و «ارباب حلقه‌ها» در یک شب و به ترتیب سانس ۱ در ساعت ۱۹ و سانس ۲ در ساعت ۲۲ برای شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در اسپیناس پالاس برنامه‌ریزی شده است.

در این دو فیلم-کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال، تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز سری فیلم‌های «هری پاتر» و سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» برای حاضران نواخته می‌شود.

فیلم-کنسرت «هری پاتر» ساعت ۱۹ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا خواهد شد.

همچنین فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» در سانس ۲ و ساعت ۲۲ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا می‌شود.

انتهای پیام/